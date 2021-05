Doris Leuthard évoque l'OFSP et son «retard numérique»

Doris Leuthard, bio express

Née en 1963 dans le canton d'Argovie, Doris Leuthard a quitté le Conseil fédéral à la fin 2018. Elle a dirigé le Département fédéral de l'économie de 2006 à 2010, puis est passée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication. Elle est présidente de la Swiss Digital Initiative, une fondation créée en 2019 à Genève et dont le but est la promotion des normes éthiques dans le monde numérique.