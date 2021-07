Pourquoi les Suisses boudent-ils le vaccin?

Suisse

Les doses de vaccin contre le Covid ont fait le plongeon en Suisse. En trois semaines, les injections ont chuté de 30%, selon un calcul de la RTS datant d'il y a quelques jours. Alors que 41,7% de la population est entièrement vaccinée dans le pays, l'objectif des 80% d'immunité du gouvernement est encore loin d'être réalisé.

On s'est alors demandé pourquoi ceux qui ne sont pas vaccinés refusent la piqûre. Des raisons, il y en a (vraiment) beaucoup. Et, vous le verrez, ces mille nuances semblent dépasser la binarité d'un clivage entre anti-vaccins et pro-vaccins.

Sources de la vidéo: ATS-KEYSTONE, Article RTS, sondage Sotomo pour la SSR, Thread Twitter @SamiaHurst

