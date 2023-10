Cette socialiste a rejoint un club très select

Jacqueline Badran reçoit un nouveau titre. Aucune conseillère nationale, aucun conseiller national de tout le pays n'a reçu plus de voix qu'elle. Surprise (et exploit), elle n'est pas UDC.

Doris Kleck / ch media

Plus de «Suisse»

Jacqueline Badran est la conseillère nationale la mieux élue du pays. Elle a reçu 150 529 voix, soit nettement plus que Gregor Rutz. Le conseiller national zurichois de l'UDC, qui se présentait également au Conseil des Etats, a obtenu 139 650 voix et occupe la deuxième place. D'ailleurs, de la deuxième à la septième place ont ne retrouvera que des candidats de l'UDC du canton de Zurich. A la huitième place se trouve le premier non-Zurichois: le conseiller national bernois de l'UDC, Werner Salzmann, a obtenu 122 105 voix. Lui aussi se présentait pour les deux chambres. Parmi les dix premiers, on trouve également la co-présidente du Parti socialiste, Mattea Meyer, avec 121 837 voix.

Un résultat exceptionnel

Le classement étonnant de Badran est d'autant plus remarquable qu'elle parvient à percer malgré l'UDC. Lors des dernières élections, l'élu qui avait obtenu le plus de voix était toujours issu de ce parti. Ce n'est pas surprenant en soi, car ce parti est le premier du pays en termes d'électeurs et occupe également cette position dans les cantons les plus peuplés: Zurich et Berne.

D'ailleurs, ce n'est donc par surprenant que les politiciens ayant engrangé le plus de voix soient issus de ces deux cantons mastodontes. Ce qui n'enlève rien à l'exploit de Badran. En effet, ce dimanche, l'UDC a obtenu 27,35% à Zurich, contre 21,14% pour le PS. Le succès de la socialiste est donc d'autant plus marquant.

Elle s'inscrit ainsi dans une liste prestigieuse. En 2019, le conseiller national bernois de l'UDC, Albert Rösti, aujourd'hui membre du gouvernement, a été élu avec 128 252 voix devant Roger Köppel et Werner Salzmann. Badran a obtenu 109 002 voix. Quatre ans plus tôt, le rédacteur en chef de la Weltwoche, Roger Köppel, a fait une entrée fulgurante dans la politique nationale avec 178 090 voix. Köppel a alors dépassé Natalie Rickli, aujourd'hui conseillère d'Etat zurichoise. Rickli a fait sensation, en 2011, en étant la meilleure élue du Conseil national (145 776 voix) du pays, devant même le patriarche de l'UDC, un certain Christoph Blocher. En 2007, Ueli Maurer, le futur membre du gouvernement, a décroché la première place avec 162 673 voix.