Les fans de Tina Turner se massent devant sa villa à Küsnacht (ZH)

Fans et voisins de Tina Turner déposent des fleurs et des bougies devant la villa de la «reine du rock», à Küsnacht (ZH), depuis l'annonce de son décès mercredi soir. De nombreuses cartes de condoléances y ont également été déposées.

«Goodbye Tina»: ce message d'adieux laissé par des fans d'Espagne accompagne des bougies funéraires et des bouquets de fleurs, parmi les nombreux témoignages de deuil déposés devant la Villa Algonquin, à Küsnacht. «Tina Turner était aimée dans le voisinage, c'était une femme aimable, modeste et qui aimait la vie», a confié une voisine sur place à Keystone-ATS.

«La reine de toutes les femmes»

Sur les cartes déposées, on pouvait notamment lire «You're simply the best» («Tu es simplement la meilleure») en allusion au titre d'un de ses plus grands succès.

«Je suis choqué», a déclaré à l'AFP, en retenant ses larmes, un fan slovène de 48 ans. Il s'est déplacé devant la villa de la chanteuse «parce que c'est la reine, la reine de toutes les femmes. J'aime Tina», a-t-il dit. Dans la nuit de mercredi à jeudi déjà, les personnes arrivées devant le portail de la villa ont attendu leur tour pour déposer bouquets et bougies.

Une star «suisse» très liée à sa commune

Des personnes en deuil déposent des bougies et des fleurs à la porte de la villa de la chanteuse et artiste de scène Tina Turner à Küsnacht, en Suisse, le 25 mai 2023. Keystone

Tina Turner vivait avec son mari allemand Erwin Bach sur la côte dorée du lac, aux portes de Zurich, depuis 1997, après avoir habité en ville durant deux ans. La légende du rock est décédée mercredi à l'âge de 83 ans des suites d'une longue maladie. L'Américaine avait obtenu la nationalité suisse en 2013.

«Tout lui plaisait dans cette commune», confie à Keystone-ATS le maire de Küsnacht, Markus Ernst. Selon lui, Tina Turner y était très liée et en a vanté partout les mérites. «Ici, elle a pu vivre comme elle le voulait», ajoute le maire.

La légende du rock a même offert à la commune des décorations lumineuses de Noël. Une partie d'entre elles ont été installées jeudi à proximité de son domicile, suite à son décès. La chanteuse a aussi été la marraine d'un bateau de la société de sauvetage, baptisé «Tina».

Il n'y aura pas de funérailles publiques à Küsnacht, a indiqué jeudi soir la commune à Keystone-ATS. Et d'ajouter qu'elle ne connaissait pas le lieu prévu pour les funérailles. (jod/sda)