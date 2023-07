Les trois personnes trouvées mortes à Uerkheim (AG) se sont suicidées

Selon les informations diffusées par l' Aargauer Zeitung , les victimes sont une femme de plus de 80 ans, sa fille et son mari.

Trois cadavres ont été retrouvés dans un garage en Argovie

La police argovienne a découvert trois cadavres jeudi dans un garage à Uerkheim (AG). L'un de ses porte-parole a confirmé à Keystone-ATS une information révélée par le site en ligne de 20 Minuten.

On ignore pour l'instant les causes et les circonstances de ce drame. La police n'a toutefois pas lancé de recherches pour retrouver un éventuel meurtrier, indique-t-elle.