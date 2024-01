Pierre Maudet (encore) sur le banc des accusés

La plus grande divergence d'opinions avec la droite du Conseil a eu lieu en octobre. Grâce au soutien de la gauche, le parti de Maudet a fait passer sa proposition pour une caisse maladie cantonale - une première nationale. La caisse publique doit augmenter le contrôle et la transparence du système de santé. Le gouvernement doit maintenant examiner le projet. Il s'agit d'une promesse électorale de Pierre Maudet.

Au Parlement, l'activité politique de «Libertés et Justice sociale» s'apparente au centre-droit. C'est ce que montre une évaluation du «Temps». Dans 71% des votes, les compagnons de route de Maudet ont jusqu'à présent pris la même décision que le Centre, suivis par le Mouvement Citoyens Genevois (62%) et le PLR (58%).

Le gouvernement a également pris des mesures. Il a consulté le groupe de personnes de confiance chargé des litiges du travail au sein de l'administration. Il s'est exprimé vendredi sur une intervention urgente du Parlement. Le Conseil d'Etat y indique que les absences pour cause de maladie n'ont pas augmenté au Département de la santé et qu'une enquête de satisfaction est en cours auprès du personnel.

Le passage du Genevois devant la justice n'est pas la seule impression de déjà-vu. Le département de la santé est en ébullition. Dans les médias romands, des employés ont parlé d'une «ambiance de travail épouvantable», d'«humiliations» et d'«agitation permanente». Le style de direction «autoritaire» et exigeante de Maudet est mis au pilori. Plusieurs départs de cadres ont été interprétés comme la conséquence du régime Maudet.

Sa comparution devant le tribunal n'avait aucun lien avec la politique. La police genevoise a infligé à Maudet une amende de 2100 francs parce qu'il aurait percuté une voiture avec son véhicule et quitté le lieu de l'accident. Le conducteur de la voiture endommagée l'a poursuivi et a signalé son numéro de plaque à la police. Pour elle, il n'y a pas de doute sur le délit de fuite. Le politicien nie quant à lui avoir remarqué la collision. Il conteste l'amende.

