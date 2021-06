Analyse

Le Valais a-t-il un souci avec les femmes? Oui...et non

Les résultats des élections du 7 mars dessinent un gouvernement valaisan 100% masculin. Au parlement, les femmes font un bond historique. Alors, boude-t-on les femmes dans ce canton ou pas? Quelques pistes de réponse.

Pas une femme pour gouverner le Valais. Pas une. Dans la course au Conseil d'Etat, les deux seules candidates face à six hommes, les Vertes Brigitte Wolf et Magali Di Marco, terminent en toute fin de classement. On ne voit pas comment elles sauveraient leur place lors du deuxième tour le 28 mars (si elles s’y lancent).

Si cette configuration «100% hommes» se confirme, le Valais serait le seul canton romand sans femme au Conseil d’Etat.

Tout autre situation au Parlement. Les quatre prochaines …