Pluie en Suisse: L'Etat des lacs et cours d'eau s'empire



Dans le lac de Bienne comme de Thoune, le niveau d'alerte maximale est maintenu. Les cantons de Berne et de Lucerne se préparent à d'importantes crues.

Les fortes pluie n'ont pas laissé de répit aux lacs et cours d'eau suisses dans la nuit de mercredi à jeudi, aggravant le risque de crue.

En témoigne les niveaux des lacs des Quatre-Cantons, de Bienne et de Zurich, ainsi que ceux de l'Aar et du Rhin qui ont encore augmenté.

Un «très grand danger»

Tôt jeudi matin, le niveau du lac des Quatre-Cantons dépassait d'un centimètre la limite de crue du niveau 5, fixée à 434.75 mètres. Cela signifie un «très grand danger», selon le bulletin de vigilance dangers naturels de la Confédération.

Entre 60 et 80 millimètres de pluie

Plusieurs lacs avaient déjà atteint mercredi la limite de crue ou se trouvaient juste en dessous, comme ceux de Thoune (BE) ou de Bienne (BE). Le niveau d'alerte maximal restait en vigueur jeudi pour ces derniers. Les cantons de Berne et de Lucerne se préparent à d'importantes crues des lacs de Bienne et des Quatre-Cantons. La montée des eaux n'a cependant provoqué aucune intervention importante tôt jeudi matin.

Le niveau des rivières et des lacs devrait continuer à augmenter ces prochains jours. L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) prévoit entre 60 et 80 millimètres de pluie dans les zones touchées, a déclaré mercredi soir David Volken, hydrologue de l'OFEV dans l'émission «10 vor 10» de la télévision publique alémanique SRF.

Guy Parmelin en appelle à la prudence

Le président de la Confédération Guy Parmelin a appelé la population à la prudence. «Les intempéries qui ravagent notre pays sont inquiétantes. Les risques d'inondation augmentent», a-t-il écrit sur Twitter mercredi soir, remerciant «tous ceux qui assurent la sécurité de la population». 👇

