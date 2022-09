Hornbach: Qu'en est-il de l'affaire de vol des lettres géantes?

Non, c'est un scandale. J'arrête dès à présent de bricoler.

Non, c'est un scandale. J'arrête dès à présent de bricoler. Oui, c'est brillant, tout le monde en a parlé donc c'est une réussite! Je m'en fous totalement.

Et vous, vous en pensez quoi?

Le média alémanique a également lancé un coup de fil à un as du marketing: «Le tout semble mis en scène. Ce serait une grande coïncidence si des lettres étaient volées dans toutes les succursales en même temps.» Selon le spécialiste, Felix Murbach, « l'entreprise a pris le risque de perdre un peu de crédibilité, puisqu'ils ont joué sur le concept de la fake news ».

Direction le magasin d'Affoltern. En quelques secondes de vol, le drone du média est tombé nez à nez avec deux lettres manquantes, le "H" et le "B".

En réalité, c'est dans la ville d'Affoltern am Albis, dans le canton de Zurich, que l'affaire s'est résolue... par les airs. Le média Nau.ch, qui parle carrément d'«arnaque» , a tout de même dépêché une équipe et un... drone pour en avoir le cœur net.

On connait la passion de la société Hornbach pour les coups marketing originaux. (Ses publicités officielles par exemple.) La semaine dernière, le groupe avait annoncé sur ses réseaux sociaux que des lettres de certaines devantures de magasins manquaient à l'appel. On pouvait alors découvrir des logos qui ressemblait à «Hor◽️ba◽️h» ou encore «◽️orn◽️ach». Avaient-elles été volées? Etait-ce un nouvel assaut marketing du géant du bricolage?

Le géant de la quincaillerie fait sensation depuis plusieurs semaines, après avoir annoncé que des lettres de son logo avaient disparu. Vrai larcin ou vrai coup de pub? On a le fin mot de l'histoire.

