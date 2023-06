Tomora Valérie, 9 ans n'a pas rejoint son domicile au Petit Sacconex (GE)

Disparition d'une enfant de 9 ans à Genève

La petite Valérie âgée de 9 ans a quitté son école du Petit-Saconnex ce mercredi 28 juin et fin de matinée et n'est pas rentrée chez elle.

La police cantonale genevoise lance un appel à témoins après la disparition de la petite Valérie âgée de 9 ans ce mercredi 28 juin. Née le 28 novembre 2013, Tomora Valérie qui répond généralement à son deuxième prénom a quitté l'école du Petit Saconnex à Genève à 11h30 mais n'a pas regagné son domicile.

La jeune fille mesure 127 cm et est de corpulence mince. Elle a des cheveux frisés noirs en couettes et des yeux marron. Elle répond à son deuxième prénom, Valérie. Elle est habillée d’un t-shirt blanc ou violet, d’un jeans blanc délavé et de chaussures de sport. Elle porte un sac à dos vert, de marque Eastpack.

La police prie toute personne ayant vu cette enfant de prendre contact avec la police judiciaire de Genève au👇🏽

022 427 73 30

ou de se présenter au poste de police le plus proche. (cru)