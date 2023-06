La fillette annoncée disparue à Genève et saine et sauve

La police cantonale genevoise avait lancé un appel à témoins après la disparition de la petite Valérie âgée de 9 ans ce mercredi 28 juin. Elle avait quitté l'école du Petit Saconnex à Genève à 11h30 mais n'avait pas regagné son domicile. Les forces de l'ordre ont annoncé via leur page Facebook dans la même soirée qu'elle avait été retrouvée saine et sauve.

Plus de «Suisse»

La petite Valérie âgée de 9 ans qui avait quitté son école du Petit-Saconnex ce mercredi 28 juin et fin de matinée a été retrouvée.

Voici comment espions et polices suisses décident de vous surveiller

Pourquoi de plus en plus de bancomats sont attaqués à l'explosif

Chaude nuit entre police et jeunes à Saint-Gall

Elle a perdu son fils et son mari dans le Titan, elle se confie

Les plus lus

Affaire Mike Ben Peter: un expert en droit pénal démonte tout le procès

Six policiers ont été acquittés à Lausanne dans l'affaire de violence policière mortelle impliquant un vendeur de drogue de couleur. L'ancien commandant de police de Bâle, Markus Mohler, critique sévèrement la justice vaudoise.

Cette affaire rappelle inévitablement le meurtre de George Floyd aux Etats-Unis. En 2018, le Nigérian Mike Ben Peter, 39 ans, a résisté à un contrôle de drogue près de la gare de Lausanne. Il a été frappé, aspergé de spray au poivre, puis plaqué au sol sur le ventre et les policiers lui ont passé les menottes. Il est resté immobilisé dans cette position, sur le ventre, pendant plusieurs minutes, a subi un arrêt cardiaque et est décédé plus tard à l'hôpital.