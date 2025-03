Emmanuel Revaz quitte la course au Conseil d'Etat: pas de second tour

Le politicien écologiste et les cadres de son parti ont estimé qu'il était impossible de combler les 13 000 suffrages de retard. Ils ont donc choisi de se retirer. Keystone

Classé dernier au premier tour, Emmanuel Revaz se retire, annulant ainsi le second tour de l'élection au Conseil d'Etat valaisan.

Classé 6e et dernier du premier tour à l'élection du Conseil d'Etat valaisan dimanche, Emmanuel Revaz a choisi de se retirer. L'écologiste a concédé plus de 13 000 voix à Stéphane Ganzer (PLR), arrivé 5e. Il n'y aura donc pas de second tour.

Si un électeur sur cinq a choisi Emmanuel Revaz lors du premier tour des élections cantonales dimanche, le politicien écologiste et les cadres de son parti ont estimé qu'il était impossible de combler les 13 000 suffrages de retard. Ils ont donc choisi de se retirer.

Les trois conseillers d'Etat sortant, Christophe Darbellay (Le Centre), Mathias Reynard (PS) et Franz Ruppen (UDC) se retrouvent donc élus, sans devoir se présenter au second tour, faute d'adversaire. Le premier nommé va entamer sa troisième législature au gouvernement, les deux autres, leur deuxième. Cinquième dimanche, Stéphane Ganzer se retrouve élu. Il remplace au sein du Conseil d'Etat, un autre PLR, Frédéric Favre.

Plus tôt dans l'après-midi, Franziska Biner (Le Centre) avait été élue au premier tour avec 50,7% des voix. (chl/ats)