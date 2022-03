Triste de la bassesse des attaques de ceux et celles qui ne supportent pas l'ampleur et l'importance des mouvements sociaux progressistes (ZAD, Grève du climat, mvtms antiracistes et féministes) que nous représentons. Inquiète de la menace fasciste de l'extrême droite https://t.co/kLuQlDmpL4

«Lorsque j'ai vu ce tag avec mon nom affiché sur le mur de l'Hôtel de Ville, je me suis dit que là, c'était du sérieux», explique Zakaria Dridi. Le candidat POP pour le district du Nord vaudois a été choqué par les menaces qui le visaient personnellement et a décidé de porter plainte, partiellement, contre inconnu. La candidate d'ensemble à gauche, Mathilde Marendaz, elle, dénonce sur Twitter «la bassesse des attaques».

Du fantasme à la réalité, le casse-tête cantonal des pistes cyclables

Les chambres fédérales ont accepté une loi obligeant les cantons et les communes à réaliser des réseaux de voies cyclables en continu. Sébastien Métrailler est responsable de la mobilité douce à l’Etat du Valais. Il nous détaille le défi que représente ce chantier, entamé déjà avant la loi fédérale.

Quels sont les principaux défis que l’on rencontre dans la planification et la réalisation de voies cyclables pour tout un canton en 2022?

Sébastien Métrailler: Nous n’avons pas attendu la loi fédérale pour œuvrer, mais il n’en demeure pas moins que le volume de travail à accomplir reste conséquent, à la fois en termes de planification et, plus encore, de réalisation. Des moyens financiers et humains importants seront nécessaires pour atteindre l’objectif dans les temps.