«Celui qui paie décide»: l'UDC prend ses distances avec Blocher

Alors que Christoph Blocher injecte des millions dans l’initiative sur la neutralité, l’UDC reste en retrait. Et pas seulement parce que la défaite se profile.

Patrik Müller Suivez-moi

Plus de «Suisse»

L’UDC tient à ce que les choses soient claires. Lorsque des médias présentent l’initiative sur la neutralité comme une «initiative de l’UDC», le parti rectifie immédiatement.

«Le texte soumis au vote le 27 septembre n’est pas une initiative de l’UDC, et l’UDC Suisse ne mène pas la campagne de votation» L'UDC

Pourquoi le parti tient-il tant à se démarquer de cette initiative? Et que révèle cette attitude à son égard mais aussi vis-à-vis de l’homme qui l’a lancée et la finance: Christoph Blocher, figure historique de l’UDC?

Rares sont les délégués de l’UDC qui remettent ouvertement en cause l’initiative sur la neutralité. Ils se sont d’ailleurs prononcés à l’unanimité en faveur du oui. Mais l’engagement du parti reste étonnamment tiède.

Dans l’émission «Arena» de la SRF, l’ancien conseiller national Walter Wobmann a débattu aux côtés de Monika Rüegger et Michael Götte – sans les poids lourds du parti. Dans l’émission «Club», Christoph Blocher était lui-même présent, avec Michael Götte à ses côtés. Mais là encore, les principales figures de l’UDC étaient absentes.

Notre commentaire 👀 Commentaire Blocher tombe dans le piège de Poutine

Les intentions de vote de la base, pourtant réputée fidèle à la ligne du parti, sont elles aussi révélatrices. Selon le dernier sondage Tamedia, seuls 75% des électeurs de l’UDC soutiennent l’initiative sur la neutralité. Dans l’ensemble de l’électorat, le «oui» ne recueille actuellement que 31%, contre 68% pour le «non».

Comme un air de déjà-vu

Un soutien aussi faible au sein même de l’UDC n’a jusqu’ici jamais été de bon augure. En 2012, l’initiative «Accords internationaux: la parole au peuple!», lancée par l’Action pour une Suisse indépendante et neutre (Asin) de Christoph Blocher, n’avait convaincu que 67% des sympathisants de l’UDC. Le texte avait été rejeté par 75,3% des Suisses. Même chose en 2013 avec l’initiative pour l’élection du Conseil fédéral par le peuple, elle aussi portée par Blocher. Seuls 55% des sympathisants de l’UDC avaient voté oui. A l’échelle nationale, ils n’étaient que 23,7%.

Ces deux initiatives ont un point commun avec celle sur la neutralité: Christoph Blocher les a défendues avec ardeur, tandis que l’UDC l’a suivi fidèlement, mais sans réel enthousiasme. Pourtant, si la nouvelle initiative se dirige elle aussi vers un échec, celui-ci sera une fois de plus imputé à l’UDC.

Le président du parti, Marcel Dettling, explique:

«L’initiative sur la neutralité n’a pas été lancée par l’UDC, mais par des comités indépendants réunissant des représentants de plusieurs partis. Pourtant, les médias ont régulièrement tout mélangé en parlant d’initiatives de l’UDC. Or, nous n’avons eu aucune influence sur le contenu des textes.»

Selon lui, c’était également le cas de l’initiative visant à réduire de moitié la redevance SSR.

Marcel Dettling, président de l'UDC. image: Keystone

Marcel Dettling ajoute: «Christoph Blocher a justement lancé cette initiative indépendamment de l’UDC. Il est donc d’autant plus agaçant de voir les médias la présenter comme une initiative de notre parti. S’il avait voulu la lancer par l’intermédiaire du parti, nous l’aurions fait.» Mais l’UDC était mobilisée par l’initiative contre une Suisse à 10 millions d’habitants et par celle sur la protection des frontières.

«Et aujourd’hui, le dossier européen est devenu prioritaire»

Le président du parti pèse ses mots: à la tête de l’UDC, personne ne veut que ces réserves passent pour une critique de Christoph Blocher. Mais le parti avait d’autres priorités et aurait volontiers vu l’argent investi ailleurs. Selon nos informations, Christoph Blocher a versé 133 000 francs pour l’initiative contre une Suisse à 10 millions d’habitants – une somme relativement modeste pour lui. Pour l’initiative sur la neutralité, les montants engagés atteignent en revanche trois à quatre millions de francs.

Blocher seul face à son combat

En coulisses, certains à l’UDC estiment qu’avec davantage de moyens, l’initiative contre une Suisse à 10 millions d’habitants aurait pu l’emporter. Un parlementaire rappelle toutefois que «c'est celui qui paie qui décide».



L’UDC elle-même reste très en retrait financièrement dans la campagne sur la neutralité: au 13 août, elle n’avait versé que 50 000 francs. La campagne suscite d'ailleurs des critiques en interne.

Christoph Blocher à Interlaken, aux Jeux de Guillaume Tell, le 31 juillet 2026. Keystone

Blocher sait qu’il va perdre. Mais pour lui, défendre la neutralité relève d’une mission qui dépasse le simple calcul politique. Dans un entretien avec CH Media (éditeur de watson), il explique:

«Il y a des choses qu’il faut faire sans se demander sans cesse si l’on va réussir ou non»

Avec un parti qui ne le soutient que du bout des lèvres, Christoph Blocher se dirige vers une défaite. Dans une chronique, le politologue Michael Hermann décrivait ainsi cette détermination: «Christoph Blocher n’est pas quelqu’un qui cherche à comprendre ce que veut le peuple. Ce n’est pas non plus un populiste, du moins pas au sens de quelqu’un qui dit au peuple ce qu’il veut entendre.» Blocher serait plutôt un «homme de convictions».

Un parti, lui, fonctionne autrement: il veut gagner. Les élections fédérales auront lieu en 2027. L’immigration et la lutte contre ce que l’UDC qualifie de «soumission à l’UE» ont bien plus de potentiel électoral que le débat, assez théorique, sur la neutralité. Le grand écart que tente le parti entre le sujet cher à Christoph Blocher et ses propres priorités apparaît clairement dans son journal Franc-parler. Sur la page de titre, on peut lire «La guerre ou la paix?». Mais dans son éditorial, le président du parti, Marcel Dettling, parle de tout autre chose: «Afflux de demandeurs d’asile et traité d’adhésion à l’UE».

Un éloignement qui ne dit pas son nom

Christoph Blocher a 85 ans et a profondément marqué l’UDC. Toute organisation connaît un jour le moment où elle commence à prendre ses distances avec son père fondateur. Pour l’UDC, l’exercice est délicat: l'homme reste un important soutien financier, une référence idéologique et une figure centrale du parti. Prendre ouvertement ses distances avec lui reviendrait à briser un tabou.

Mais la campagne de votation et la lourde défaite qui se profile traduisent déjà cette prise de distance: chacun semble désormais jouer sa propre partition. D’un côté, l’homme de convictions qui mène les combats qu’il juge nécessaires. De l’autre, un parti qui se demande de plus en plus s’ils correspondent encore à ses propres priorités – et qui entend fixer lui-même son agenda, sans dépendre de Blocher. (trad.: mrs)