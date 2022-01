Sondage: les partis qui progressent et les ministres les plus populaires

Un sondage réalisé en vue des élections au Conseil national de 2023 met en lumière les tendances suivantes.

Par rapport à leur succès historique enregistré en 2019, les Verts perdent 1,5 point de pourcentage à 11,7%, selon ce sondage réalisé en ligne en décembre et publié mercredi par Tamedia et 20 minutes. A l'inverse, leurs pendants libéraux sont le parti qui enregistre la plus forte hausse (+2,4 points de pourcentage) à 10,2%.

Après le succès des partis écologistes en 2019, on parlait de «vague verte». Image: KEYSTONE

L'UDC conforte quant à elle sa place de premier parti de Suisse à 27% (+1,4 point de pourcentage). Les autres partis n'enregistrent aucune hausse ou baisse statistiquement significatives. Le PS reste le second parti du pays (16,2%), suivi par le PLR (15,4%) et Le Centre (13,3%).

Le Conseil fédéral obtient de bonnes notes

Plus de la moitié des personnes interrogées (56%) se disent satisfaites ou plutôt satisfaites du parlement tandis que le Conseil fédéral récolte 65% d'avis favorables. La satisfaction l'emporte chez les partisans de tous les partis à l'exception de l'UDC. Ils sont 65% à être insatisfaits ou plutôt insatisfaits du parlement, une insatisfaction qui grimpe à 71% en ce qui concerne le Conseil fédéral.

Parmi les conseillers fédéraux, Alain Berset (PS) reste le mieux noté avec une moyenne de 4,33. Les partisans de son parti lui attribuent un 5.3 tandis que ceux de l'UDC un 2,67. Deux conseillers fédéraux n'obtiennent pas la moyenne: Ueli Maurer (UDC, 3,75) et Ignazio Cassis (PLR, 3,51). A noter que si Maurer se voit décerner un 5 par les partisans de son parti, Cassis ne reçoit qu'un 4,25 des siens.

Alain Berset reste le conseiller fédéral le mieux noté, alors que Cassis ne reçoit qu'un 3,5. Image: sda

Il ressort en outre du sondage que les principales forces politiques devraient continuer à être représentées au gouvernement. Seuls quelques participants se prononcent en faveur d'une coalition de centre-gauche ou de centre-droit. La formule magique actuelle ou une représentation des partis en fonction de leur force respective sont les deux variantes les plus souvent citées. (ats)