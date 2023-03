Philippe Demierre est «mal pris». Image: KEYSTONE

Pourquoi ce conseiller d'Etat UDC risque des poursuites pénales

Le conseiller d'Etat fribourgeois Philippe Demierre est sous le feu des projecteurs: il aurait oublié d'annoncer 10 000 francs de frais de campagne en 2021. Vous n'avez pas suivi toute l'affaire? Pas de problème: voici notre recap en cinq points.

La fin de l'hiver est riche en affaires politiques dans les gouvernements romands. En parallèle de l'affaire Dittli qui chauffe les esprits dans le canton de Vaud, à Fribourg, c'est un autre conseiller d'Etat qui est mis sur la sellette: l'UDC Philippe Demierre n'a pas annoncé 10 000 francs de dons lors de sa campagne de 2021, alors que la transparence sur le financement des partis doit désormais être légalement appliquée.

Vous avez loupé quelques épisodes? Voici un recap' de l'affaire agitant en ce moment le canton de la crème double, des fondues, de la désalpe (et des équipes de hockey cool qui ne gagnent jamais la coupe).

Qu'est reproché à Philippe Demierre?

Le conseiller d'Etat UDC Philippe Demierre, élu en novembre 2021 à l'exécutif fribourgeois, n'a pas rendu public une partie de ses frais de campagne, alors qu'une nouvelle loi cantonale sur le financement des partis l'exige. Selon les informations de la RTS, 10 000 francs sont absents de son carnet de comptes.

Le politicien UDC a-t-il caché une partie des fonds utilisés pour sa campagne? S'agit-il d'un simple oubli ou d'une erreur de calcul? Le montant doit-il être considéré comme un prêt ou un don? C'est ce qu'il reste à résoudre dans cette affaire, qui prend des allures pénales.

Quels sont les faits?

Tout commence avec une plainte judiciaire adressée au conseiller d'Etat il y a trois mois, selon la RTS. Dans celle-ci, une femme réclame 10 770 francs à Philippe Demierre. En cause? Un prêt pour le financement d'un clip de communication pour sa campagne pour le Conseil d'Etat, fin 2021.

La plaignante exige le remboursement de la somme et «un dédommagement pour tort moral». Le texte de la plainte explicite que:

«(Monsieur Demierre) ne souhaitait pas payer officiellement ce montant» Plainte contre Philippe Demierre rts

En décembre 2020, une loi sur le financement des partis a été votée au parlement cantonal fribourgeois. Elle implique notamment que les comptes des campagnes des élus soient rendus publics. Tous les dons de plus de 5000 francs doivent être notifiés. Toutes ces informations sont disponibles auprès du grand public sur le site du gouvernement fribourgeois.

Ces 10 000 francs sont à mettre au regard des 172 000 francs ayant été engagés par l'UDC fribourgeoise pour la campagne des quatre candidats de l'époque, dont 100 000 francs pour la publicité et la communication, explique La Liberté.

Les suites immédiates de l'affaire

Après les révélations de la RTS et la reprise de l'affaire par La Liberté, la chancellerie cantonale en a informé le Ministère public, qui a décidé d'instruire l'affaire.

De son côté, Philippe Demierre n'a répondu ni à la RTS, ni à la Liberté. Si le conseiller d'Etat se mure dans le silence, le président de l'UDC Fribourg s'est quant à lui exprimé:

«Durant cette première année d'entre en fonction, Philippe Demierre avait d'autres sujets de préoccupation que de s'occuper de cette créance» Christophe Blaumann, président de l'UDC Fribourg rts

Dans tous les cas, le politicien est attendu «en personne» le 22 mars prochain en séance de conciliation avec la plaignante, au tribunal de district de la Glâne.

Les réactions politiques

Ici, le schéma est assez classique et chacun y va de son agenda politique: la droite et le centre se montrent compréhensifs et attendent la suite des développements de l'affaire, tandis que la gauche tire à boulets rouges sur le ministre UDC.

«Il faut rester humble et admettre qu’on puisse faire des erreurs» Didier Castella, conseiller d'Etat fribourgeois (PLR) la liberté

Les conseillers d'Etat Philippe Castella (PLR), Olivier Curty (Centre) et Jean-Pierre Siggen (Centre). Image: keystone

«Il y a peut-être eu un oubli de déclarer cette somme, c'est probable» Bruno Boschung, vice-président du Centre fribourgeois rts

Et du côté de la gauche:

«Si les faits sont avérés, il y a un manquement grave au principe de transparence, voté par les Fribourgeois. Et ça, c'est inquiétant» Thomas Gremaud, président du Parti socialiste fribourgeois rts

Que risque Philippe Demierre?

Si les faits été avérés, le politicien risque «une amende et des poursuites pénales», indique la RTS. Si c'était le cas, la pression politique autour de lui devrait également s'accentuer. Comme le résume un édito de La Liberté:

«Philippe Demierre est mal pris. Même si la procédure de conciliation aboutit devant la justice civile, le ministre a fait une tache sur son costume» Magalie Goumaz la liberté

La tâche pourrait-elle assez large pour, par exemple, le pousser à la démission? Affaire à suivre.