Votations fédérales: tous les résultats en un coup d’oeil

Ce dimanche 26 septembre 2021, la population suisse s’est prononcée sur deux objets soumis en votation: le «mariage pour tous» et l'initiative 99% de la Jeunesse socialiste. Sur cette page, vous trouvez toutes les projections et tous les résultats pour ces deux scrutins.

Pour une fois, l’électorat helvétique ne se prononce que sur deux votations au niveau fédéral. Ce dimanche 26 septembre, il a fait des choix sur l’introduction du mariage pour tous et sur l’initiative 99%, qui entraînerait une imposition supplémentaire pour les gains en capital. Vous trouverez ici toutes les informations, les prévisions et les résultats constamment actualisés.

Tous les résultats en direct

La carte pour le scrutin sur le mariage pour tous et celle sur l’initiative 99% sont actualisées au fur et à mesure que les résultats tombent.

Mariage pour tous

Les résultats

Les résultats des votes dans les cantons sont mis à jour en direct:

Le mariage pour tous en bref

En Suisse, les couples de même sexe peuvent déjà enregistrer leur partenariat. Mais sur le plan juridique, c’est une union très différente du mariage. C’est donc l’objectif de la loi élaborée par le Parlement: éliminer cette différence fondamentale. Un référendum a été lancé contre ce changement, d’où le vote de ce dimanche.

Ce que disent les sondages

Selon les sondages de la SSR et de Tamedia, le «mariage pour tous» a le vent en poupe et le oui est resté dans une tendance principalement haussière. Les cinq sondages réalisés avant le jour de votations montrent que les partisans sont largement majoritaires. Le plus récent prédit un «oui» à une hauteur de plus de 60%.

5e sondage du 15 septembre 2021 – Tamedia

Oui: 67% ☑️ | Non: 32% | Indécis: 1%

Oui: 67% ☑️ | Non: 32% | Indécis: 1% 4e sondage du 15 septembre 2021 – gfs

Oui: 63% ☑️ | Non: 35% | Indécis: 2%

Oui: 63% ☑️ | Non: 35% | Indécis: 2% 3e sondage du 1er septembre 2021 – Tamedia

Oui: 66% ☑️ | Non: 33% | Indécis: 1%

Oui: 66% ☑️ | Non: 33% | Indécis: 1% 2e sondage du 20 août 2021 – gfs

Oui: 69% ☑️ | Non: 29% | Indécis: 2%

Oui: 69% ☑️ | Non: 29% | Indécis: 2% 1er sondage du 13 août 2021 – Tamedia

Oui: 64% ☑️ | Non: 35% | Indécis: 1%

Initiative 99%

Les résultats

Les résultats des votes dans les cantons sont mis à jour en direct:

PS: étant donné que ce scrutin concerne une initiative populaire, le texte doit obtenir une majorité de la population et des cantons pour être accepté.

L’initiative 99% expliquée en bref

L'initiative 99% a été lancée par la Jeunesse socialiste. La proposition faite est d’imposer plus lourdement les revenus du capital (par exemple, les intérêts et les bénéfices des actions) que les revenus du travail (le salaire). Les jeunes socialistes proposent que les revenus du capital qui dépassent 100 000 francs soient taxés une fois et demie de plus que les revenus du travail. Ce chiffre de 100 000 francs, évoqué dans la presse, ne figure par explicitement dans le texte de l’initiative.

Ce que disent les sondages

L'initiative 99% est à la peine dans les sondages. Elle n’a même jamais pu obtenir une majorité de «oui», ce dernier s’effritant au fil de la campagne. A l’inverse, le non n’a cessé de gagner du terrain. Le dernier pointage montre que plus de 60% des sondés rejettent l’initiative.

5e sondage du 15 septembre 2021 – Tamedia

Oui: 34%| Non: 63% ☑️| Indécis: 3%

Oui: 34%| Non: 63% ☑️| Indécis: 3% 4e sondage du 15 septembre 2021 – gfs

Oui: 37%| Non: 57% ☑️| Indécis: 6%

Oui: 37%| Non: 57% ☑️| Indécis: 6% 3e sondage du 1er septembre – Tamedia

Oui: 40%| Non: 55% ☑️| Indécis: 5%

Oui: 40%| Non: 55% ☑️| Indécis: 5% 2e sondage du 20 août 2021 – gfs

Oui: 46%| Non: 45% ☑️| Indécis: 9%

Oui: 46%| Non: 45% ☑️| Indécis: 9% 1er sondage du 13 août 2021 – Tamedia

Oui: 45%| Non: 49% ☑️| Indécis: 6%

