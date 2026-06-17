13e rente AVS: le National dit oui à la TVA et non aux cotisations
Le National a refusé mercredi la proposition de financement mixte pour la 13e rente AVS. Il n'a accepté que l'augmentation de la TVA de 0,4 point, mais pas la hausse des cotisations salariales de 0,2 point. Le PVL a fait pencher la balance.
Développement suit
(sda/ats)
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