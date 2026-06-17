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Politique

13e rente AVS: oui à la TVA et non aux cotisations

Der Nationalrat debattiert an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Montag, 15. Juni 2026, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Keystone

13e rente AVS: le National dit oui à la TVA et non aux cotisations

Le National a refusé mercredi la proposition de financement mixte pour la 13e rente AVS. Il n'a accepté que l'augmentation de la TVA de 0,4 point, mais pas la hausse des cotisations salariales de 0,2 point. Le PVL a fait pencher la balance.
17.06.2026, 10:4717.06.2026, 10:53

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(sda/ats)

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Sibylle Wälty est spécialiste de l'aménagement du territoire et de l'utilisation mesurée du sol. Elle est chargée de cours à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) et conseille aussi bien les autorités que les promoteurs immobiliers. Selon elle, la pénurie de logements n’est pas un mal inévitable, mais la conséquence d’un «refus politique».
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