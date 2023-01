Le passé trouble de Mike Horn a des répercussions politiques

Pour la députée socialiste, un tel passé pose problème puisque le célèbre aventurier est membre d’honneur de Vaud Promotion. Il participe à cet effet à «la notoriété, la compétitivité et l’attractivité du canton de Vaud, dont les tâches et missions sont confiées par... l’Etat.», tel un ambassadeur ou visage du canton.

Ce dernier revient sur le passé du Vaudois d'adoption né en Afrique du Sud, et plus particulièrement sur l'année 1986, période durant laquelle il a effectué son service militaire obligatoire dans ledit pays, en plein régime de l’apartheid. Temps Présent indique que Mike a alors volontairement intégré une unité d'élite dénommée «le bataillon 101». Or, comme l'a rappelé Jessica Jaccoud à Blick, «ce bataillon a été qualifié de "bataillon d’assassins" par le premier président de la Namibie, Sam Nujoma», exécutant tant des civils que des insurgés.

Berset risque de connaître le même sort que Churchill et de Gaulle

Alain Berset et les Covid-leaks: enquête parlementaire ouverte

Plus de «Suisse»

Le village le plus jeune de Suisse est romand: voici l'âge moyen par commune

«L'hiver 2023-2024 sera encore plus difficile pour la Suisse»

Cette ville romande est la commune suisse qui compte le plus de chiens

Des Leopard 2 en Ukraine? Cette bataille remet en cause leur efficacité

Les plus lus

Cette ville romande est la commune suisse qui compte le plus de chiens

Plus d'un demi-million de chiens vivent en Suisse, et leur nombre ne cesse d'augmenter. Pour savoir où vivent la plupart de ces quadrupèdes, d'où ils viennent et comment ils s'appellent, il suffit de consulter la base de données des spécialistes suisses de données animales, Identitas.

Le chien est le meilleur ami de l'homme et le deuxième animal de compagnie le plus populaire derrière le chat en Suisse. Selon la banque de données sur les animaux, Identitas, 555 340 chiens vivaient en Suisse fin 2022. Contrairement aux chats, les chiens sont soumis à l'obligation d'enregistrement en Suisse, c'est pourquoi les données sont bien plus complètes que pour le chat.