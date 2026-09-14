Un retraité bernois condamnné après de lourdes menaces contre le conseiller fédéral Albert Rösti. Image: montage watson

Un retraité menace Albert Rösti avec une mitrailleuse

Menaces armées, croix gammées, faux billets et timbres contrefaits: un retraité de 78 ans s’est acharné pendant plusieurs mois sur le conseiller fédéral et son entourage.

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Des insultes, des croix gammées et finalement des menaces avec une arme. Un retraité de la région de Berne s’en est pris pendant plusieurs mois au conseiller fédéral Albert Rösti et à son secrétaire général Yves Bichsel, révèle blue News, qui a consulté une ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération.

Entre janvier et mai 2025, l’homme, aujourd’hui âgé de 78 ans, a envoyé quatre lettres à Albert Rösti et deux à Yves Bichsel. Il y joignait notamment des coupures de presse couvertes d’insultes et de menaces.

Le ton est progressivement monté. Selon blue News, le retraité a notamment écrit «éliminer A. Rösti», dessiné des croix gammées sur des enveloppes et inscrit à trois reprises «Heil Hitler» sur une image détournée du conseiller fédéral.

Du faux argent dans les enveloppes

Dans son dernier courrier, l’homme a finalement écrit vouloir «combattre» Albert Rösti «avec MG», une abréviation allemande désignant une mitrailleuse. Il a également menacé son secrétaire général Yves Bichsel de recourir à une arme. Selon l’ordonnance pénale consultée par blue News, cette menace a effrayé ce dernier.

Mais les courriers ne contenaient pas seulement des menaces. AA deux reprises, le retraité a également glissé de faux billets dans ses courriers, présentés comme une «participation aux frais», sans que blue News ne précise de quels frais il s’agissait. Il avait copié avec son imprimante laser des billets pour une valeur totale de 11 430 francs. Ses courriers étaient également affranchis avec de faux timbres fabriqués par ses soins.



Condamné pour plusieurs motifs

Le Ministère public de la Confédération l’a notamment reconnu coupable de menaces et d’injures répétées, de contrefaçon de monnaie dans un cas particulièrement léger et de falsification de timbres officiels.



Il écope de 180 jours-amende à 40 francs avec sursis pendant deux ans, ainsi que d’une amende de 1300 francs et de 3000 francs de frais de procédure. L’homme n’ayant pas contesté l’ordonnance pénale, celle-ci est définitive, précise blue News. Ses motivations à l’encontre d’Albert Rösti ne sont pas précisées. (jah)