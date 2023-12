La Confédération tend à nouveau la main à l'Union européenne

Ignazio Cassis prend la parole à 14h30 en compagnie d'Elisabeth Baume-Schneider et de Guy Parmelin. Keystone

La Confédération prête à tendre à nouveau la main à l'Union européenne

Les relations entre la Suisse et l'Union européenne avancent. Un mandat de négociation a été approuvé par le Conseil fédéral vendredi. Il doit permettre de relancer le dossier européen, à l'arrêt depuis l'arrêt de l'accord-cadre, en mai 2021.

Les relations entre la Confédération et l'Union européenne (UE) peuvent aller de l'avant. Le Conseil fédéral a approuvé vendredi le projet de mandat de négociation. Celui-ci contient les lignes directrices des négociations, qui commenceront après la consultation du Parlement et des cantons.

Après la consultation, le Conseil fédéral adoptera le mandat définitif. Son objectif est de stabiliser et développer la voie bilatérale avec l'UE. Il privilégie une approche globale basée sur un paquet d'accords de coopération et d'accès au marché. Ce paquet permet plus de flexibilité et de manoeuvre pour soutenir les intérêts de la Suisse.

L'accès sans obstacle au marché de l'UE est le pilier central du paquet. Il s’agit d’assurer l’actualisation des accords existants sur le marché intérieur et de conclure de nouveaux accords sectoriels dans les domaines de l'électricité et de la sécurité alimentaire.

Des exceptions visant à protéger les intérêts essentiels de la Suisse sont prévues. Les questions institutionnelles seront réglées directement dans les accords sur le marché intérieur.

