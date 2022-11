Les Amis de la Constitution sont à deux doigts d'une dissolution

Une affiche de l'organisation, lors des votations sur la loi Covid-19. Image: sda

L'association, créée en juillet 2020, a participé au lancement des deux référendums contre la loi Covid-19 ainsi que celui contre la loi sur le terrorisme.

Le Comité des Amis de la Constitution connaît une nouvelle vague de démissions. L'organisation, qui perd tous ses principaux responsables encore actifs, envisage sa dissolution.

En raison de divergences irréconciliables au sein du Comité, la co-présidente Prisca Guanter, Christina Rüdiger, Agnes Aedo, Sandro Meier, Oliver Martin démissionneront de leurs fonctions le 18 novembre 2022, annonce dimanche soir l'association. Idem pour les membres du Conseil consultatif Marion Russek et Timon Boehm.

Après ces départs, le Comité de l'association ne se comptera plus que trois membres et ne remplira donc plus les conditions statutaires. Deux options se présentent:

Soit de nouvelles élections ;

; L'association est dissoute lors d'une assemblée générale extraordinaire.

Ressources bienvenues

«Au vu des expériences passées, il nous semble judicieux de dissoudre l'association», écrit le comité:

«Nous proposons de répartir le capital encore disponible à parts égales entre cinq autres associations de droits civiques intactes, afin de garantir que l’argent des membres soit utilisé pour la cause qu’ils défendent.»

Ces cinq associations citées sont «Aktionsbündnis Urkantone», «Lehrernetzwerk», «Aufrecht Schweiz», le «Juristenkomitee» et «Aletheia». Ces dernières seraient renforcées grâces aux ressources supplémentaires libérées.

Les responsables des Amis de la Constitution se disent impatients de voir «comment va évoluer le mouvement suisse pour les droits civiques». (ats/jch)