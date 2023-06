Pénurie de médicaments: 1,2 million de Suisses ont un problème

Il fait enfin beau et chaud: ce qui réjouit les maîtres-nageurs, mais irrite les personnes souffrant du rhume des foins. La saison des pollens de graminées est à son apogée et c'est ce dont souffrent la plupart des gens allergiques.

Bruno Knellwolf / ch media

Plus de «Suisse»

«La saison des graminées bat actuellement son plein», déclare Barbara Peter du Centre d'Allergie Suisse «Aha!». C'est pourquoi la carte pollinique de la Suisse brille en rouge foncé dans de nombreuses régions.

Une image vaut mille mots 👇 Image: météosuisse

Beaucoup de Suisses traversent donc leur journée en la ponctuant d'éternuement et en arborant des yeux rouges. Et, par conséquent, la demande de médicaments contre le rhume des foins a explosé, assure Stéphanie Logassi Kury de la Société suisse des pharmaciens, pharmaSuisse.

Pénurie de médicaments

Comme avec beaucoup d'autres médicaments, la Suisse fait face à des difficultés d'approvisionnement pour les remèdes contre le rhume des foins: certains ne sont même plus disponibles. Le problème? Cela touche les plus populaires d'entre eux comme la cétirizine et la loratadine qui sont désormais indisponibles. Logassy Kury prédit:

«Ils ne seront probablement à nouveau disponibles que dans le courant du mois de juin ou de juillet»

Pour l'heure, il n'y a pas encore de pénurie pour le Zyrtec et le Certox, qui sont également beaucoup utilisés. En revanche, Pharmasuisse ne peut pas fournir d'indications sur ceux qui sont en vente libre comme l'azélastine et la lévocabastine, car ils ne figurent pas sur les listes de pénurie de livraison.

Les personnes dont le nez démange et qui ont le nez qui pique doivent faire preuve de flexibilité dans le choix du remède, explique Logassy Kury. Il en va de même pour les sprays nasaux et les gouttes pour les yeux, comme pour tous les autres médicaments contre le rhume des foins:

«Il y a des problèmes d'approvisionnement, mais il existe des alternatives» Logassy Kury

La faute au beau temps

Le temps enfin beau et sec a véritablement lancé la saison du rhume des foins. «La concentration de pollen de graminées est actuellement très élevée partout en Suisse. Les graminées sont en pleine floraison», explique Barbara Peter du centre d'allergie.

Les fleurs d'un seul brin d'herbe contiennent environ quatre millions de grains de pollen. Et ce sont ceux qui gênent le plus les gens. Environ 70% des personnes allergiques au pollen sont allergiques aux graminées, ce qui représente 1,2 million de Suisses.

Le point culminant de la saison pollinique

Le vent transporte ce pollen dans les narines et cela va durer encore longtemps. «La saison des graminées dure jusqu'à la fin de l'été et atteint son apogée entre mi-mai et juin», explique Peter. L'évolution de la saison dépend fortement de la météo.

Actuellement, le rumex et le plantain sont également en fleurs; leur pollen atteint des niveaux de contaminations faibles à modérées. Dans les Alpes, c'est l'aulne vert qui fleurit, raison pour laquelle les concentrations de pollen peuvent être modérées en altitude. Au sud des Alpes, les premiers pollens de châtaignier pourraient fleurir cette semaine au Tessin. Après les graminées, ce sera au tour, entre autres, des pollens d'armoise et d'ambroisie dans le nord. (aargauerzeitung.ch)

(Traduit et adapté par Pauline Langel)