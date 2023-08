Ce bébé s'appelle sûrement Noah. Image: Shutterstock

Et les prénoms les plus donnés en Suisse en 2022 sont...

Emma et Noah ont à nouveau été les prénoms les plus populaires en Suisse l'an dernier. En Suisse romande, ce sont Alice et Noah qui arrivent en tête, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Chez les filles, Emma dépasse Mia, qui dominait le classement depuis 2019. Du côté des garçons, Noah occupe la première place pour la troisième année consécutive. Il est suivi par Liam et Matteo, selon le hit-parade des prénoms publié mardi par l'OFS.

Les prénoms Solea chez les filles et Lior chez les garçons sont ceux qui ont suivi la plus forte progression en nombre de rangs, précise l'OFS. Ils en ont gagné respectivement 241 et 160 entre 2021 et 2022.

Les prénoms les plus populaires diffèrent selon la région linguistique. En Suisse romande, Noah devance Gabriel et Liam chez les garçons, alors que chez les filles Alice arrive en tête devant Emma et Olivia.

En Suisse alémanique, Emilia et Noah occupent la première place, tandis qu'en Suisse italienne, ce sont Leonardo et Sofia. (sda/ats)

