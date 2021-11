«Un mec intelligent», «raciste»: ce que les Suisses pensent de Zemmour

Que pensent les Suisses d'Eric Zemmour? Le quasi-candidat à la présidentielle française, qui n'a pas encore annoncé officiellement qu'il se présentait à l'élection suprême, enchaîne en ce moment villes et plateaux télé, officiellement pour présenter son nouveau livre La France n'a pas dit son dernier mot (Editions Rubempré). Mais ses conférences ont des allures de campagne. Or, la Suisse serait aussi sur son chemin, l'écrivain identitaire étant annoncé pour une conférence à Genève fin novembre selon des informations de watson.

6 célébrités romandes qui ne font pas campagne pour la vaccination

80 personnalités suisses, dont (seulement?) huit romandes, sont les visages de la Semaine de la vaccination lancée par la Confédération. Nous? On a contacté les célébrités qui n'y participent pas et cherché à connaître leurs raisons.

«Votre pays a besoin de vous.» Cet argument aurait pu être utilisé par la Confédération pour inviter des personnalités romandes à devenir «ambassadrices» de la Semaine de la vaccination qui a lieu du 8 au 14 novembre. Alors que les billets du concerts «promo» de Stress & Co semblent avoir été hackés par des anti-mesures Covid, seuls huit people francophones sont dans la liste des 80 portes-parole, à l’instar de Daniel Rossellat. Les autres ont-ils refusé ou n’ont-ils simplement pas été contactés? On a joint six absents pour en savoir un peu plus.