«Pour les anxieux, le retour à la normale n'est pas une bonne nouvelle»



Anxieux, le retour de la vie sociale vous inquiète? Les conseils d'une psy

Le goût de la «vie d'avant» revient toujours plus avec les nouvelles mesures de déconfinement du 31 mai. Pourtant, tout le monde ne le voit pas forcément d'un bon oeil. La psychologue Brigitte Favre nous explique pourquoi, pour les anxieux, le déconfinement total va s'avérer compliqué. Elle leur donne aussi des conseils en vidéo.

On le voit de plus en plus, le bout du tunnel. Les mesures se lèvent encore dès ce lundi. Les restaurants rouvrent, on abandonne le télétravail et on prend des billets de concerts. Tôt ou tard, on sortira vraiment de cette pandémie (touchons du bois).

Toutefois, pour certaines personnes, le retour progressif à la normale peut s'avérer bien difficile à vivre. Anxieux diagnostiqués ou anxieux «pandémiques» ont déjà le ventre noué.

Psychologue et psychothérapeute à Genève, Brigitte Favre décrypte leur situation et donne ses conseils en vidéo:

Vidéo: watson

