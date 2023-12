Le sort des Afghanes réfugiées en Suisse en débat au Parlement

Déposées par le PLR et l'UDC, ces interventions ont pour certaines déjà été avalisées dans une des deux Chambres. La gauche et le PVL combattront ces propositions, alors que la position du Centre sera scrutée de près.

Depuis juillet dernier, les femmes et les filles originaires d'Afghanistan qui vivent légalement en Suisse depuis un certain temps, en général à la faveur d'une admission provisoire, peuvent demander le statut de réfugiées en déposant une nouvelle demande d'asile.

Voici les trois pratiques qui ont le plus agacé les Suisses en 2023

Trois organisations de défense des consommateurs ont publié un classement des plaintes traitées cette année. Trois pratiques ont, en particulier, agacé la population.

Le secteur des télécommunications est celui qui a le plus irrité les consommateurs en 2023, annonce vendredi l'alliance des organisations des consommateurs dans son classement annuel des plaintes traitées en Suisse. En deuxième position se trouvent les retards de livraison et autres non-respects de contrats, suivis ex aequo par le greenwashing et les abonnements pseudo gratuits qui se révèlent payants.