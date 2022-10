Réfugiés ukrainiens. Przemsyl, Pologne, 4 mars 2022. Image: KEYSTONE/TI-PRESS

Les Ukrainiens réfugiés en Suisse pourraient passer de 66 000 à 120 000 d'ici à Noël

Le Secrétariat d'Etat aux migrations s'attend à une «hausse significative» des arrivées d'Ukrainiens en Suisse d'ici à la fin de l'année. Les cantons romands mobilisés.

Le nombre des réfugiés ukrainiens présents en Suisse pourrait quasiment doubler d’ici à la fin de l’année. De 66 000 aujourd’hui, il pourrait passer dans les deux mois à 85 000 dans la fourchette basse, à 120 000 dans la fourchette haute, selon des estimations du Secrétariat aux migrations (SEM) fournies mardi à watson par son porte-parole Samuel Wyss. La Suisse s’attend à une «hausse significative» des arrivées, indique ce dernier.

«Tout va dépendre de l’évolution de la guerre en Ukraine, de la situation humanitaire sur place et des capacités d’accueil dans les pays voisins de l’Ukraine», reprend le porte-parole:

«On peut penser que la Pologne, par exemple, qui héberge déjà près d’un million et demi de réfugiés ukrainiens, ne sera pas en mesure d’en accueillir beaucoup plus. C’est pourquoi, l’Ouest de l’Europe, dont la Suisse, pourrait être mis davantage à contribution dans un très proche avenir.»

Les cantons s’y préparent. Le SEM leur a demandé, mardi, de se tenir prêts à accueillir jusqu’à 1000 réfugiés par jour, contre 500 actuellement. A cet effet, les centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA), qui traitent les demandes d’asile et dont les capacités d’hébergement sont à présent dépassées, a demandé aux cantons d’accueillir des personnes frappées d’une décision de renvoi. Il s’agit, ici, de requérants non ukrainiens. Les personnes en provenance d’Ukraine en raison de la guerre – essentiellement des femmes et des enfants – sont pour ainsi dire toutes au bénéfice d’un permis S, qui permet de travailler en Suisse et de voyager dans l’espace Schengen.

Ecole de recrues reportée dans le canton de Vaud?

Dans le canton de Vaud, celui de Suisse romande qui héberge le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens (5250, dans leur grande majorité répartie dans des appartements et logements collectifs), on n’exclut pas, ce qui n’a pas été fait jusqu’à présent, de loger de futurs arrivants dans les abris de la Protection civile, voire, en dernier recours, dans des structures militaires, telle la caserne de Bière. Les dates prévues pour une école de recrue pourraient ainsi être reportées de manière à faire de la place à des civils ukrainiens fuyant les bombardements et leurs conséquences chaotiques.

En Valais, l’Office cantonal de l’asile s’emploie à «augmenter la taille de son parc immobilier» destiné à l’hébergement de réfugiés et dit être «en recherche de logements collectifs supplémentaires (colonies de vacances, auberges de jeunesse, etc.)». «En cas de nécessité, ajoute-t-il, l’Office de conduite cantonale du Valais (OCC) pourrait être sollicité pour mettre à disposition la protection civile, comme ce fut le cas lors de fortes arrivées de mars à juin 2022.»

Immeubles de bureaux transformés en hébergements

Genève, dont la population réfugiée est actuellement composée d’environ deux tiers de requérants d’asile et d’un tiers d’Ukrainiens, ne s’active pas moins en prévision d’une forte affluence ukrainienne. «Il reste de la place à Palexpo (réd: le centre des expositions situé près de l’aéroport) et nous sommes actuellement en train de transformer des immeubles de bureaux en hébergements», communique Nadine Mudry, directrice à l’Office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales (OAIS).

A Delémont, la cheffe du service de l’Action sociale du canton du Jura, Muriel Christe Marchand, s’attend également à une «pression supplémentaire» exercée sur les capacités d’accueil. Le nombre des arrivées devrait ici aussi doubler. Le canton héberge actuellement 480 personnes originaires d’Ukraine. Comme d’autres, il est à la recherche de logements collectifs non encore occupés: d'anciennes écoles, des locaux de colonies de vacances, etc.

Des réfugiés «plus pauvres»

La deuxième vague de réfugiés ukrainiens attendue pourrait ne pas être semblable à la première. «Sans doute ceux qui vont arriver seront-ils plus pauvres que ceux que nous avons accueillis en mars», prévoit un fonctionnaire romand. Quant aux conditions d’hébergement, elles pourraient être plus rudes à l’avenir.