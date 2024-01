Images: keystone, montage: watson

Roman photo

Zelensky en Suisse, c'est Rambo au pays des merveilles

Le président de l'Ukraine en a vu d'autres. Si bien qu'une fois sur sol helvétique, à l'occasion du World Economic Forum, Zelensky en impose sans en faire des caisses. Face à lui, Ignazio Cassis a bien dû se contenter d'incarner l'hôte bienveillant, presque chou. On a imaginé leurs messes basses sur le(s) tarmac(s) suisses.

Plus de «Suisse»

Qu'on le veuille ou non, le ministre suisse des Affaires étrangères, c'est toujours cet homme d'État dont le nom de famille nous abreuve d'abord de plein d'infos sur la douce ville française et le célèbre fruit rouge, une fois sur Google. Certes, la politique internationale dépasse les algorithmes, la pique est gratuite et Ignazio Cassis n'est pas responsable de son patronyme. Mais, «rire c'est bon pour la santé», parait-il.

Et puis, on ne le répétera jamais assez, la sincérité et la relative modestie de nos conseillers fédéraux permettent souvent de se moquer gaiement de leur apparente candeur. Nous avions d'ailleurs affectueusement pouffé, en fin d'année, lorsque le président Macron a rendu une visite de courtoisie à son pote Alain Berset. Et ce, même s'il avait assuré.

Lundi 15 janvier, autre ambiance. Volodymyr Zelensky abandonne son pays sous les bombes, le temps d'un saut de puce au World Economic Forum. Cette fois, exit Alain Berset, welcome Ignazio Cassis. Sur le tarmac de l'aéroport de Zurich, les deux hommes se sont pris dans les bras avant de s'engouffrer dans un Super Puma de l'armée, direction Berne. Puis Davos. Le programme est aussi déterminant que chargé pour le président ukrainien.

Non seulement Volodymyr rêve de débloquer les 50 milliards qui trainent dans les starting-blocks hongrois, mais certains réfractaires refuseront carrément de s'asseoir à la même table que le président ukrainien. Le patron de l'UDC, Marco Chiesa, en tête. Pour la Suisse, il s'agira de profiter de la présence d'une soixantaine de chefs d'Etat pour devenir (enfin?) cette grande nation de la paix qu'elle rêve tant d'incarner.



>>> Toutes les infos sur le WEF, c'est ici et c'est en direct

Avant d'en savoir un peu plus sur les rencontres, les discussions et les décisions qu'attendent Volodymyr Zelensky en Suisse, on a décidé d'imaginer ce que le chef de guerre en baisse de popularité et notre ministre des Affaires étrangères se sont racontés entre deux vols.

Deux hommes, deux ambiances.

Merde, voilà que je sais même plus s'il est président Ignazio Framboise... Image: KEYSTONE

Ciao Volo, it's Ignazio, remember? Image: KEYSTONE

Привіт Groseille! Image: KEYSTONE

C'est Cassis, mais no souci. Savourons plutôt le fruit de notre collaboration!

Image: KEYSTONE

Tu vois Volo, depuis le départ d'Alain, je travaille beaucoup sur mon charisme, je crois qu'il y a une place à prendre. Image: KEYSTONE

Heeu, c'est un hélico de combat là-bas? Image: KEYSTONE

Yes! Mais il n'a rien combattu à part des initiatives populaires anti-armée. Attends, je suis obligé de te présenter des gens d'abord. Image: KEYSTONE

Alors, ça, c'est Corine Mauch, la maire de Zurich. Elle est là simplement parce que t'as atterri dans sa ville, c'est tout. Image: KEYSTONE

Et voilà Carmen Walker Spaeh et son écharpe bleue, mais je sais pas trop ce qu'elle fait comme boulot. Image: KEYSTONE

Brrr. On se les pèle aussi chez toi? Image: KEYSTONE

Si jamais, quand je voulais une «neutralité coopérative» pour la Suisse, je pensais très fort à toi, tu sais. Image: KEYSTONE

Un échec! Mes collègues du Conseil fédéral m'ont claqué la porte au nez... comme ça.. attend, je te montre. Image: KEYSTONE

Aïe, tu fous quoi? Tout roule ma Myrtille? Te casse pas un bras, hein. Image: KEYSTONE

Attention la tête madame! Purée, mais on est combien dans cet engin, c'est un hélicoptère touristique? Image: KEYSTONE

Oui, on a volé qu'une heure, parce que c'est p'tit la Suisse. Mais fais gaffe, y a des gens qui peuvent pas te sentir ici. Image: KEYSTONE

Salut, c'est vous qui m'aimez pas? Image: KEYSTONE

Vous avez une armée dans le coin? Il paraît que Viola est du voyage. Image: KEYSTONE

Incroyable tous ces uniformes propres et bien repassés. Joli boulot M'dame! Image: KEYSTONE

Pfff, si seulement j'avais le droit de les envoyer dans la boue... J'ai honte Volo... Allez, fonce au Palais fédéral, ils ont prévu un apéro je crois. Image: KEYSTONE

Magnifique, vraiment magnifique. Le jaune un peu fadasse sur les murs, c'est en l'honneur de mon pays? Image: KEYSTONE

C'est de l'eau sur la table, là? La dame d'avant m'avait parlé d'un apéro... Image: KEYSTONE

Super l'accueil... Et moi qui croyais que les Romands c'était vinasse, foie gras et rien branler... Bon, vous avez un peu de cash pour moi? Image: KEYSTONE