Les présidents français et la Suisse, ça passe ou ça casse

Entre le gros câlin sur le tarmac et le bain de foule sur la place Fédérale, les deux couples ont eu le temps de papoter. On a imaginé leurs échanges.

Ce nouveau concurrent français vient défier Coop et Migros

Qu'est-ce que les Macron et les Berset ont-ils bien pu se raconter?

Les pompiers romands sur le pied de guerre face aux crues

Les fortes pluies ont obligé les autorités à intervenir plus de 250 fois et à se mobiliser autour des différents cours d'eau en Suisse romande. A Genève, l'Arve est prête à déborder, tout comme la Sarine à Fribourg.

Les pluies ont impacté les routes et les lignes de chemin de fer romandes dans la nuit de mardi à mercredi. Le trafic routier a été limité à Genève et dans le canton de Fribourg tandis que le trafic ferroviaire a été interrompu entre Moudon (VD) et Ecublens-Rue (FR).