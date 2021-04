Suisse

Après Vaud, les Romands vont-ils ouvrir la vaccination pour tous?



Après Vaud, les Romands vont-ils ouvrir la vaccination pour tous?

Depuis l’annonce vaudoise, les regards se tournent sur le reste de la Suisse romande. Qu’est-ce qui est prévu dans votre canton en matière de vaccination pour tous?

Le canton de Vaud a attiré tous les regards en annonçant l’ouverture de la vaccination à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus. Petit à petit, les autres cantons romands vont faire de même. watson les a contactés pour savoir quand cela pourrait intervenir.

Genève

Qui peut se faire vacciner aujourd’hui?

Actuellement, le canton de Genève vaccine les personnes particulièrement vulnérables, les membres du personnel de santé au contact des personnes à risque et les 45 ans et plus.



Qui peut s’inscrire et où?

Depuis janvier, tous ceux qui sont âgés de 16 ans et plus peuvent actuellement s'inscrire. Ça se passe sur cette plateforme.



Quelle est la suite?

Au fur et à mesure de la réception des doses de vaccin, Genève ouvrira la vaccination aux plus jeunes, par tranche de dix ans. Les 16 ans est plus pourraient être reçus pour un rendez-vous dès la deuxième partie du mois de mai, si le canton reçoit les doses nécessaires. A noter toutefois que les personnes âgées, à risque, ou les membres du personnel de santé demeurent priorisés.



Neuchâtel

Qui peut se faire vacciner aujourd’hui?

Actuellement, le canton de Neuchâtel vaccine les personnes âgées de 55 ans et plus.



Qui peut s’inscrire et où?

Les 55 ans et plus peuvent s'inscrire sur cette plateforme.

Quelle est la suite?

Le canton a convoqué une conférence de presse lundi 3 mai pour présenter la prochaine ouverture de la vaccination à l’ensemble de la population du canton. Impossible d'en savoir plus pour le moment. «Le facteur limitant, c'est vraiment le nombre de doses», explique Claude François Robert, médecin cantonal.



Jura

Qui peut se faire vacciner aujourd’hui?

Actuellement, le canton du Jura vaccine le personnel soignant, les personnes à risques et les plus de 65 ans.



Qui peut s’inscrire et où?

Depuis le mois de janvier, les plus de 16 ans peuvent s'inscrire sur cette plateforme.

Quelle est la suite?

Les autorités ne dévoilent pas leur stratégie avant une conférence de presse annoncée pour jeudi 29 avril. Un élargissement de la campagne de vaccination devrait y être annoncé.

Valais

Qui peut se faire vacciner aujourd’hui?

Actuellement, le canton du Valais vaccine les personnes à risque et les plus de 65 ans.



Qui peut s’inscrire et où?

Depuis début avril, les plus de 16 ans peuvent s'inscrire sur cette plateforme. Les rendez-vous seront ensuite attribués en fonction des priorités fixées par la Confédération et des doses disponibles.



Quelle est la suite?

«Nous prévoyons d’ouvrir la vaccination aux classes d’âge inférieures dès que possible», répond le département de la santé sans pouvoir donner de calendrier plus précis. Cette semaine encore, l'accès devrait être offert aux 50 ans et plus ainsi qu'au personnel de santé et aux personnes à risque.

Fribourg

Qui peut se faire vacciner aujourd’hui?

Actuellement, le canton de Fribourg vaccine en priorité les 50 ans et plus, puis les résidents des EMS, les personnes avec maladie chronique à haut risque et le personnel de santé.



Qui peut s’inscrire et où?

Depuis janvier, tous ceux qui sont âgés de 18 ans et plus peuvent s'inscrire. Ca se passe sur cette plateforme

Quelle est la suite?

Le canton espère ouvrir la vaccination pour tous à la mi-mai. Peut-être même avant, assure-t-on. L’idée est pour l’heure de vacciner les personnes de 50 ans et plus. La décision d’ouvrir à toute la population majeure dépendra de l’avancée de la campagne de vaccination.



Berne

Qui peut se faire vacciner aujourd’hui?

Actuellement, le canton de Berne vaccine les personnes souffrant d’une maladie à haut risque ou présentant une maladie chronique de 16 ans et plus ainsi que les plus de 65 ans.



Qui peut s’inscrire et où?

Tous ceux qui sont âgés de 18 ans et plus peuvent actuellement s'inscrire. Ca se passe sur cette plateforme.



Quelle est la suite?

La campagne devrait s'intensifier dans les semaines à venir et de nouvelles catégories devraient avoir accès à la vaccination. Nous n’avons toutefois pas (encore) reçu de réponse de la part des autorités bernoises.

Stratégie critiquée

Certains cantons alémaniques ont critiqué la décision vaudoise. Selon le responsable de la communication de la direction de la santé du canton de Berne, le canton de Vaud a pris un risque, car il compte sur la ponctualité des livraisons de nouvelles doses. La porte parole du département de la santé du canton de Bâle-Ville estime aussi que la stratégie vaudoise est «risquée».

