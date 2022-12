Dès l'année prochaine, les communes pourront plus facilement introduire des zones 30. Image: sda

Voici les 6 nouvelles règles de circulation routière pour 2023

Des privilèges pour le covoiturage, des allègements pour les véhicules de travail lourds et des incitations pour les communes et les cantons à promouvoir la mobilité douce. Ce sont là quelques-uns des changements qui interviendront dans le trafic routier suisse en 2023.

Peter Walthard / ch media

Covoiturage

Le covoiturage pourra être privilégié à partir de l'année prochaine. C'est ce qu'avait décidé le Conseil fédéral cet été. A cet effet, le symbole de circulation «covoiturage» sera introduit. Il permettra de signaler les exceptions, par exemple en cas d'interdiction de circuler ou sur les voies de bus. L'Office fédéral des routes (OFROU) explique:

«Seuls les véhicules occupés par un nombre de personnes correspondant au moins au nombre indiqué sur le symbole pourront circuler sur les voies et les voies de circulation ainsi signalées.»

Voici à quoi ressemble le nouveau symbole. Le chiffre indique le nombre de personnes qui doivent se trouver dans le véhicule. Image: dr

Cette exception doit également être utilisée en cas d'interdiction de stationner: «Seuls les véhicules occupés par un nombre de personnes correspondant au moins au nombre indiqué sur le symbole peuvent être garés sur les aires de stationnement ainsi signalées.» Mais il est ensuite possible de repartir seul.

Exception pour les «véhicules de travail lourds»

A partir du 1er janvier, l'interdiction de circuler pour les camions ne s'appliquera plus aux véhicules munis d'une plaque de contrôle bleue. Les «véhicules de travail lourds» ainsi désignés pourront désormais également circuler là où les camions ne sont en principe pas autorisés.

Avec cette modification de la loi, la Confédération veut notamment faciliter le travail des services de nettoyage des canalisations. Les pompiers devraient également profiter de la nouvelle réglementation.

Procédures plus rapides et exceptions au retrait de permis de conduire

Les personnes qui doivent remettre leur permis en raison d'une infraction devraient attendre moins longtemps l'année prochaine. En effet, à partir du 1er avril, de nouveaux délais s'appliqueront, comme l'indique le communiqué de l'OFROU:

«Après avoir retiré le permis d'élève ou le permis de conduire, la police doit transmettre le permis à l'autorité cantonale de retrait dans un délai de trois jours ouvrables.»

Celle-ci doit restituer le permis à son titulaire dans un délai de dix jours ouvrables, «au moins temporairement», si les autorités n'ont pas suffisamment de doutes quant à son aptitude à conduire d'ici là. Dans le cas contraire, l'autorité doit prononcer un retrait préventif.

Les autorités de retrait doivent en outre faire preuve d'un peu de clémence lorsqu'un retrait de permis risque d'entraîner la perte de l'emploi, par exemple pour les chauffeurs professionnels. Dans ce cas, les trajets nécessaires à l'exercice de la profession peuvent être autorisés. Cela ne concerne toutefois que les infractions légères.

«En cas d'infractions moyennes ou graves, il n'est pas possible d'obtenir une autorisation pour des trajets professionnels», précise l'OFROU. Il n'y a en outre aucune pitié pour les personnes dont le permis de conduire a été retiré pour une durée indéterminée, voire définitivement, pour des raisons de sécurité. Cette modification entrera également en vigueur le 1er avril.

Permis de conduire infalsifiable

L'introduction du nouveau permis de conduire au format carte de crédit est également prévue pour le 1er avril. Avec «un design plus moderne», ce format sera plus difficile à falsifier selon l'OFROU. Les permis de conduire actuels au format carte de crédit restent valables, mais peuvent être échangés contre une taxe. Le design du nouveau permis devrait être présenté en début d'année.

Des appareils plus précis pour le contrôle des gaz d'échappement

Afin d'intensifier la lutte contre les poussières fines, les mesures effectuées lors des contrôles officiels des véhicules à moteur seront à l'avenir plus précises. A partir du 1er janvier, «une méthode de mesure précise avec de nouveaux appareils de mesure soumis à l'obligation d'étalonnage» sera utilisée lors du contrôle des gaz d'échappement.

Selon l'OFROU, les méthodes utilisées jusqu'ici n'ont pas permis de détecter tous les filtres à particules diesel défectueux en raison de leur manque de sensibilité.

Plus de pistes cyclables et une vitesse de 30 km/h

La Suisse doit mettre les bouchées doubles en matière d'infrastructures pour la mobilité douce: c'est l'objectif de la nouvelle loi fédérale sur les voies cyclables, qui entrera en vigueur le 1er janvier. Elle oblige les cantons à planifier et à réaliser des réseaux de pistes cyclables. La Confédération doit également aménager des pistes cyclables sur ses routes.

Les zones 30 et les zones de rencontre doivent également devenir plus fréquentes. Désormais, ces zones peuvent également être ordonnées sur des routes non orientées vers le trafic, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer des motifs qualifiés tels qu'une situation de danger particulier ou des nuisances sonores excessives.

En outre, il n'est plus nécessaire de disposer d'une expertise pour abaisser la vitesse maximale générale. Cette mesure devrait permettre aux communes d'introduire plus facilement une vitesse de 30 km/h ou des zones de rencontre.

Traduction et adaptation par sas