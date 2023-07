La nouvelle génération de vignettes débarque

Le contrôle, par sondage, de la vignette électronique sera effectué par les collaborateurs de l’OFDF à la frontière et par les collaborateurs de la police cantonale à l’intérieur du pays, sur la base d’une recherche de la plaque de contrôle.

Un changement unique de plaque de contrôle sera autorisé par vignette électronique, par exemple si un détenteur de véhicule déménage dans un autre canton. Les détenteurs de plusieurs véhicules soumis à la redevance annuelle pour l’utilisation des routes nationales pourront gérer leur flotte plus facilement en activant, au moyen d’un enregistrement unique sur le portail en ligne de la Confédération, une fonction supplémentaire permettant d’acheter plusieurs vignettes électroniques.

Pour acheter le précieux sésame, il ne sera pas nécessaire de créer un compte utilisateur ni de saisir les informations relatives à l'acheteur ou au conducteur. Il suffira d'indiquer la catégorie du véhicule, le pays d'immatriculation et la plaque de contrôle. Le paiement se fera par carte de crédit ou par moyen de paiement en ligne.

À la différence de la vignette autocollante, qui est liée au véhicule, la vignette électronique le sera à la plaque de contrôle. Elle offre ainsi l'avantage de pouvoir être achetée en tout temps et en tout lieu. Une seule vignette électronique sera nécessaire à l'avenir pour les véhicules munis de plaques interchangeables, contre une vignette autocollante par véhicule à l'heure actuelle.

Le Conseil fédéral avait déjà annoncé cette décision en juin dernier. Le prix de vente de 40 francs et la durée de validité demeureront inchangés, et ce pour les deux sortes de vignettes, précise l'OFDF dans un communiqué publié mardi.

La vignette électronique sera disponible dès le 1er août. Elle pourra être achetée sur le portail de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). La vignette autocollante continuera d'être proposée en parallèle.

Plus de «Suisse»

La vignette autocollante n'est désormais plus l'unique option en Suisse; les conducteurs pourront désormais se munir d'un sésame routier digital dès le 1er août.

Ces assurances récompensent un mode de vie sain et c'est un problème

Voici où vous risquez le plus de vous faire cambrioler votre voiture

Voici les 13 plus belles plages de Suisse

Les plus lus

Ces personnes âgées qui doivent vieillir sans famille en Suisse

Près d'une personne âgée sur dix en Suisse ne peut pas compter sur l'aide de parents proches. Pour la première fois, une étude a été menée sur la manière dont ces seniors gèrent leur quotidien.

Avant quand Brigitte (nom d'emprunt), 70 ans, feuilletait son agenda, seules quelques pages blanches s'offraient à son regard. Randonnées, longs voyages à l'étranger, théâtre et rencontres avec des amies et des connaissances: le quotidien de la retraitée était bien rempli. Elle gérait sa propre vie. Et elle en profitait. Mais un jour, elle est tombée gravement malade, atteinte d'un cancer.