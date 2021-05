Suisse

Au Gothard, les embouteillages ne sont pas prêt de s'arrêter



Bouchon de dix kilomètres devant le tunnel du Gothard

Pour les automobilistes et leurs passagers, cela implique une attente d'une heure et 40 minutes. Be brave! 💪

La déferlante vers le sud se poursuit: le trafic de la Pentecôte provoque samedi à nouveau des embouteillages au Saint-Gothard. Peu après 09h00, les voitures étaient bloquées sur 10 km, selon le site du TCS.

Pour les automobilistes et leurs passagers, cela implique une attente d'une heure et 40 minutes devant le portail nord du tunnel du Gothard.

9 kilomètres vendredi

Vendredi soir, les voyageurs en direction du sud avaient déjà dû prendre leur mal en patience: la longueur du bouchon entre Amsteg et Göschenen, dans le canton d'Uri, atteignait parfois 9 km, soit une attente d'une heure et demie. L'embouteillage s'est progressivement résorbé dans la nuit de samedi à dimanche.

En raison du trafic attendu pendant la Pentecôte, les CFF élargi leur offre: pendant ce long week-end de, 23 trains supplémentaires circulent à destination du Tessin et en sens inverse. (ats/hkr)

