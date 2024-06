Chaque année, c'est toujours la même histoire... Sauf que cet été, ce sera encore pire. Image: Keystone

Il y aura des bouchons «tous les jours» au Gothard: voici les pires dates

L'été ne rime pas seulement avec vacances, mais également avec bouchons, prévient le TCS. Cette année, la situation sera encore pire que d'habitude, en raison de la fermeture de l'A13 suite aux intempéries. Le point et quelques conseils.

Dans certains cantons suisses, les vacances d'été ont déjà commencé, alors que dans d'autres, ce n'est qu'une question de jours. Conséquence, les conditions du trafic vont rapidement se détériorer sur les routes du pays. La situation empirera encore plus dès la fin juillet, période qui marque le début des vacances aux Pays-Bas et dans plusieurs Länder allemands.

Cette année, les choses devraient être encore pires que d'habitude, prévient ce jeudi le TCS:

«Entre début juillet et fin août, le TCS prévoit un trafic exceptionnellement important sur les routes suisses» TCS

Des bouchons vont se «former quotidiennement dans les deux sens devant les portails du Gothard». Lequel sera, encore et toujours, le point chaud du pays.

Le problème, c'est que l'un des seuls chemins alternatifs existants ne sera que très partiellement praticable. L’éboulement meurtrier qui a frappé le Val Mesolcina vendredi 21 juin a détruit un bout de l’autoroute A13 du San Bernardino (GR), un tronçon emprunté par plus de 12 000 véhicules par jour en juillet 2023.

Les travaux battent leur plein, mais l'A13 ne devrait pas rouvrir au trafic avant le 10 juillet sur une piste par direction. Pour les autres pistes, il faudra attendre la fin de l'année.

Les pires jours de l'été

La fermeture de l’A13 va entraîner une augmentation du trafic et, ainsi, des embouteillages importants sur l’axe du Gothard, résume le TCS.

«Cet été, il faut s’attendre à des bouchons pouvant facilement dépasser les dix kilomètres devant les deux portails du tunnel du Gothard» TCS

Entre ce jeudi 27 juin et dimanche 11 août, seulement onze jours sur 46 au total seront caractérisés par des conditions de trafic normales, prédit le TCS. Le reste du temps, soit pendant 35 jours, le trafic sera «intense» à «très intense», ce qui correspond à des temps d'attente d'une et deux heures, respectivement.

Les pics de trafic sont attendus entre vendredi et lundi, indique le TCS, qui formule quelques conseils: «Pour éviter des attentes longues et épuisantes, il est préférable de voyager en direction du Tessin en semaine, entre mardi et jeudi». Et d'ajouter:

«En principe, il vaut toujours la peine de partir tôt le matin ou tard le soir» TCS

Ces consignes restent valables pour la vague de retours vers le nord, qui commencera dès le dernier weekend de juillet (27-28). Le mardi reste «le jour le plus favorable pour se déplacer», souligne le TCS.

Les alternatives

Les voies alternatives ne sont pas nombreuses. Les voyageurs souhaitant prendre la route de l'Italie depuis la Suisse romande n'ont, en gros, que deux options:

Emprunter l'itinéraire du Grand-Saint-Bernard;

Passer par le tunnel du Mont-Blanc via l’autoroute A40 depuis Genève.

La deuxième option s'avère, pourtant, périlleuse. «Ici aussi, un volume de trafic exceptionnellement élevé est prévu pendant tout l'été», estime le TCS.

«Entre le 10 juillet et le 4 août, il faut s’attendre pratiquement tous les jours, surtout dans l’après-midi jusqu’en fin de journée, à des temps d’attente pouvant atteindre plusieurs heures devant le portail nord du tunnel du Mont-Blanc.» TCS

Les voyageurs en provenance de la région de Berne et l’agglomération de Zurich peuvent, de leur côté, emprunter le ferroutage du Lötschberg pour se rendre au Valais. Depuis là, il est possible de rejoindre l’Italie par le col ou le ferroutage du Simplon, ou arriver au Tessin par le col du Nufenen. Autre option, passer par Martigny et en emprunter le tunnel du Grand-Saint-Bernard.

La dernière option, également suggérée cette semaine par le conseiller fédéral Albert Rösti, est de prendre le train. A la suite de la fermeture de l'A13, les CFF ont annoncé la mise en place de liaisons supplémentaires. (asi)