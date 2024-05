Le spectacle qui attend de nombreux voyageurs en route vers le sud les deux prochains week-ends. Image: KEYSTONE

Voici à quel point ce sera l'enfer sur les routes suisses ce week-end

Des milliers d'automobilistes vont prendre la route du sud lors des longs week-ends de l'Ascension et de la Pentecôte. Des alternatives pour éviter le Gothard existent, mais ces itinéraires seront également très sollicités. Voici les pires endroits.

Quelques semaines seulement après les vacances de Pâques, les routes suisses seront de nouveau très sollicitées ces deux prochains week-ends. Les ponts de l'Ascension (9-12 mai) et de la Pentecôte (18-20 mai) vont pousser de nombreux automobilistes à prendre la route du sud. Résultat: d'importants embouteillages sont à prévoir, indique ce lundi le TCS.

Le point chaud est toujours le même: le tunnel du Gothard, qui sera «de nouveau très fréquenté pendant ces jours fériés», prévient le TCS. Les premiers bouchons devraient apparaître à l’entrée nord, mercredi 8 mai, et se poursuivre le lendemain, jour de l’Ascension. Les choses devraient se calmer durant la journée de vendredi, avant la vague des retours, attendue le dimanche 12 mai.

Le même scénario se reproduira le week-end suivant, lors de la Pentecôte. On devrait observer un pic de circulation le vendredi après-midi et le samedi matin (17 et 18 mai). Les ralentissements perdureront probablement tout au long de la nuit, tandis que, lors du retour, le tunnel sera particulièrement fréquenté le lundi et le mardi (20 et 21 mai).

Plus de 27 000 véhicules

Un coup d'œil aux données de l'Office fédéral des routes (OFROU) confirme les prévisions du TCS. L'année dernière, 22 745 véhicules ont transité par le tunnel du Gothard le jour de l'Ascension, contre 18 553 en moyenne annuelle - soit une hausse de 22%. Le dimanche de l'Ascension, ils étaient encore plus nombreux (24 805), alors que le pic a été atteint le samedi de Pentecôte, avec 27 863 voitures (+50%).

Cela s'est traduit par des bouchons atteignant 10 kilomètres (le jeudi de l'Ascension) et 20 kilomètres (le samedi de Pentecôte), rapporte le TCS. Ce qui correspond à des attentes d'environ deux heures et trois heures et demie, respectivement.

Des options pour éviter les bouchons existent, bien qu'elles ne soient pas nombreuses. «Les conseils formulés sont valables pour les deux longs week-ends de l’Ascension et de Pentecôte», indique le porte-parole du TCS, Laurent Pignot. Lequel résume:

«Partir la veille, ou très tôt le matin ou le soir, voire le lendemain, et essayer les parcours alternatifs, lorsqu’ils sont possibles» Laurent Pignot, TCS

Voies alternatives (très) sollicitées

Les alternatives s'offrant aux automobilistes romands en route vers le sud sont essentiellement au nombre de deux: le tunnel du Mont-Blanc et le tunnel du Grand-Saint-Bernard. Pas sûr, en revanche, que cela suffise pour éviter les bouchons. Tout comme le Gothard, ces deux tunnels seront également «très sollicités», prédit Laurent Pignot.

«Le Mont-Blanc sera très chargé dès mardi, en raison du 8 mai férié en France», développe le porte-parole du TCS. «Ainsi, dès 6h du matin le 7 mai et jusqu’à 21h du 8 mai, la circulation sera très dense». Le pic de la vague des retours est attendu dimanche 12 mai entre 16h et 21h, bien que toute la journée sera caractérisée par une «très forte circulation», jusqu'à 23h.

«Le Grand-Saint-Bernard quant à lui connaîtra des pics de circulation dès mercredi à midi et jusqu’en soirée, ainsi que jeudi dès 6h du matin et jusqu’en fin d’après-midi», poursuit Laurent Pignot.

«Au retour, le dimanche 12 mai sera synonyme de trafic au Grand-Saint-Bernard dès 10h et jusqu’à 2h du matin de lundi» Laurent Pignot, TCS

Le TCS rappelle que, contrairement au Gothard, le tunnel du Grand-Saint-Bernard est payant.

Les voyageurs alémaniques peuvent opter pour un détour par la route du San Bernardino (GR). Là encore, des perturbations ne sont pas non plus à exclure.

Les données de l'OFROU confirment les prévisions du TCS. Le jour de l'Ascension 2023, le nombre de véhicules transitant par le tunnel du Grand-Saint-Bernard a bondi de 153% par rapport à la moyenne annuelle. Le samedi de Pentecôte, le tunnel du San Bernardino a connu une hausse de 134%.

Cols fermés

Dans ce contexte, le fait que le tunnel du Gothard ne soit doté que d'une seule voie par direction ne joue pas un rôle prépondérant, estime Laurent Pignot. «Tous les tunnels sont synonymes de bouchons lors des départs en vacances», explique-t-il. «Et ce, pour plusieurs raisons»:

«Une grande quantité de voyageurs, un trafic concentré sur un bref laps de temps, ainsi qu'un nombre de tunnels limités» Laurent Pignot, TCS

Il est pourtant difficile d'éviter les tunnels. Les cols du Gothard, du Grand-Saint-Bernard, du San Bernardino, du Susten et du Nufenen sont toujours fermés et devraient le rester au plus tôt jusqu'à la mi-mai.

Une dernière alternative consiste à passer par les tunnels ferroviaires du Lötschberg et du Simplon, rappelle encore le TCS. Opter pour le train permet également d'échapper aux bouchons.