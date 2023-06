Temps Présent de la RTS perd Jean-Philippe Ceppi

Après plus de 20 ans à la barre de l'émission d'enquête de la RTS Temps Présent, Jean-Philippe Ceppi s'en va. Voici ce que l'on sait.

Depuis près de 20 ans, Jean-Philippe Ceppi est le visage de l'émission d'enquête phare de la RTS: Temps Présent. Le journaliste a indiqué, lundi matin, «son retrait progressif de la production de l'émission». Il précise sur LinkedIn:

«J'ai souhaité renouer avec le terrain, le reportage et l'investigation, qui sont le cœur d'un métier que je n'ai cessé d'adorer»

Jean-Philippe Ceppi.

La RTS a indiqué que Ceppi «prendra également les responsabilités d'un poste d'expert en affaires déontologiques et juridiques auprès de la direction du Département Société et culture au second semestre 2024». Le journaliste a, en effet, «complété son expérience par une thèse défendue l'an passé en Histoire des médias à l'Université de Lausanne».

C'est donc un poste créé tout exprès pour lui que la RTS lui accorde «à la jonction entre l'éditorial et le juridique», indique la chaîne de télévision publique suisse qui précise que ce job «permettra de soutenir les équipes éditoriales dans leur travail de recherche et de reportage et de renforcer ces compétences».



Quant au poste de producteur et présentateur de Temps Présent, la chaîne explique qu'«il sera mis au concours à la fin août 2023 pour une entrée en fonction progressive en janvier 2024. Une période de transition est prévue». (jah)