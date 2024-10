Extrait du questionnaire «cheklist diversité» de la RTS. Image: KEYSTONE/montage watson

La RTS pourrait retirer un questionnaire suite à un livre sur le wokisme

Suite à la parution du livre de Jonas Follonier «La diffusion du wokisme en Suisse», un directeur de la RTS annonce le retrait partiel d'un questionnaire qui fait polémique.

Jonas Follonier y voit un «effet» de son essai La diffusion du wokisme en Suisse, qui vient de paraître aux éditions Slatkine. En promo pour son livre, l’auteur a participé lundi à l’enregistrement de l’émission «Le poinG» de Laetitia Guinand qui sera diffusée mercredi 9 octobre à 20h sur la chaîne Léman Bleu sous le titre: «Suisse: bienvenue au Wokistan?» Etait également présent sur le plateau, parmi d’autres invités, le directeur du Département stratégie et programmation de la RTS, Thierry Zweifel.

Dans son essai, Jonas Follonier, journaliste à L’Agefi et rédacteur en chef de la revue Le Regard Libre, dénonce un cas de «wokisme» à la RTS. Il s’agit d’une «cheklist diversité» jointe à un «Pacte pour les conditions d’octroi de financement de la SSR (réd: la direction centrale de l’audiovisuel public suisse) à des productions aussi bien fictionnelles que non-fictionnelles».

En clair, il est demandé à toute personne souhaitant obtenir un financement de la SSR pour la réalisation d’une œuvre, qu’elle soit ou non de fiction, de remplir un questionnaire renseignant sur la «diversité» parmi les personnes devant apparaître à l’écran, ainsi qu’au sein de l’équipe de tournage.

Voici ce qui est demandé:

«Le cœur de l’histoire touche-t-il à l’un des sujets suivants? Si oui, prière de cocher au maximum 3 sujets – à savoir le ou les plus importants»

Les cases proposées au cochage sont notamment les suivantes: «Rôles des genres», «Couleur de peau/personnes racisées», «Vie avec une atteinte de la santé ou de l’intégrité corporelle», «Orientation et/ou identité sexuelle», «Migration», «Vivre-ensemble plurigénérationnel», «La diversité des genres est-elle représentée?», «La distribution compte-t-elle des personnes issues de groupes de population tendanciellement sous-représentées dans le [domaine du] film?», c’est-à-dire: «personnes racisées, personnes non hétérosexuelles, atteintes dans leur santé ou leur physique, d’un milieu économique défavorisé, avec une expérience migratoire ou autre.»

A propos de l’équipe de tournage, les questions sont:

«La diversité des genres est-elle représentée au sein de l’équipe? L’équipe compte-t-elle des personnes issues de groupes de population sous-représentés?»

«Existe-t-il des offres spéciales pour encourager des collaborateurs.trices issu.es de groupes de population sous-représentées (réd: les mêmes groupes que pour les personnes apparaissant à l’écran) à rejoindre l’équipe?», «Des possibilités sont-elles offertes aux collaborateurs.trices pour concilier les vies professionnelle et privée durant la période de production?»

La troisième partie du questionnaire porte sur le genre. Les «membres dirigeants de l’équipe» (production, réalisation, scénario, direction de production, animation, etc.) sont invités à se définir, au choix, comme:

«femme», homme», «divers», «encore ouvert», «pas d’indication»

La RTS retire la «checklist en amont»

Dans «Le poingG» qui sera diffusé mercredi soir, Thierry Zweifel, le directeur du Département stratégie et programmation de la RTS, questionné sur la «checklist diversité», affirme avoir entendu les «critiques», dont celles portées par Jonas Follonier dans son essai. A l’avenir, la «checklist diversité» serait utilisée une fois les productions fictionnelles ou non-fictionnelles terminées et non pas en amont de celles-ci, «une discussion a lieu en ce moment» à ce sujet au sein de la RTS. L’objet du litige deviendrait un «outil statistique» a posteriori et non plus un outil a priori.

Selon Thierry Zweifel, toujours dans «Le poinG», la «checklist diversité», «utilisée un certain moment par la SRF», la radio-télévision alémanique, «n’a jamais fait obstruction au choix d’un projet» à la RTS, qui y a recours «principalement à des fins statistiques».

Les choses à présent semblent plus claires. Il reste à savoir si le questionnaire en demeurera un, à remplir par les personnes ayant pris part à un film, ou s’il s’agira de relevés d’observations sur la base des œuvres produites, afin de veiller d’une manière générale au respect de l’«inclusion et de la diversité», des valeurs chères à la RTS, comme l’a rappelé Thierry Zweifel dans «Le poinG».

«Définition du wokisme»

Cela étant dit, qu’est-ce que le wokisme, un terme qui électrise? Les wokes étant pour les uns des libérateurs, pour d’autres, des flics déguisés en libérateurs. Dans son essai qui se veut la critique d’une idéologie ayant une dimension «totalitaire», Jonas Follonier en donne une définition en trois points, avec le concours du professeur de philosophie de l’Université de Neuchâtel Olivier Massin, qui signe la préface.

Selon eux, le wokisme est une «idéologie politique qui endosse les trois thèses suivantes»:

«Nos démocraties libérales sont structurées autour de relations d’oppression omniprésentes et cachées.» «Ces relations d’oppression se combinent pour construire des identités sociales basées sur la race, l’orientation sexuelle, le genre, le handicap, etc.» «Les personnes opprimées ont un accès privilégié, par leur expérience vécue, à ces relations d’oppression.»

Le livre de Jonas Follonier fourmille d’exemples de «wokisme» tirés de cas romands, dans les universités, les écoles, les médias étatiques et la culture. A chacun de se faire un avis sur ces questions.

Crainte de l'initiative «200 francs, ça suffit»?

Le retrait de la «checklist diversité», par la RTS, en amont des productions, rend certainement compte d'une forme d’exaspération face à des procédés pouvant restreindre la liberté de création. La mesure prise indique peut-être aussi la crainte de la RTS, partant, de la SSR, à l'approche de l'initiative populaire «200 francs, ça suffit» relative à la redevance, sur laquelle le peuple votera en 2026 normalement.