Dernièrement, comme l’a révélé watson , la SSR, l’audiovisuel public suisse englobant la RTS, a mené un sondage sous forme de questionnaire auprès de l’ensemble de ses employés sur les questions de diversité et d’inclusion.

La RTS donne ainsi un tour concret à l’intérêt qu’elle porte à la diversité et à l’inclusion en nommant une personne chargée spécifiquement de ces questions, qui ne font pas toujours l’unanimité au sein de l’entreprise romande, forte de 1800 collaborateurs.

La RTS a annoncé ce matin à ses employés la nomination de la journaliste Gaëlle Lavidière au poste de responsable d'un bureau «Diversité et Inclusion». Née en 1975 à Rouen, en France, de nationalité suisse, Gaëlle Lavidière est depuis 2018 rédactrice en cheffe adjointe des journaux télévisés de la RTS. Passée par la chaîne privée Léman bleu, elle a rejoint l’audiovisuel public romand au début des années 2000.

Une Madame «Diversité et Inclusion» nommée à la RTS

La journaliste Gaëlle Lavidière a été nommée mardi matin au poste de responsable «Diversité et Inclusion» de la RTS, l'audiovisuel public romand.

