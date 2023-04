Le conseiller national UDC se trouve à Moscou. dr / shutterstock (montage watson)

L'UDC Roger Köppel à Moscou: «C'est un collabo de Poutine»

Le politicien UDC et journaliste Roger Köppel travaille depuis quelques jours en direct de Moscou. Si d'aucuns au sein de son parti ne veulent pas s'étendre sur la présence du conseiller national dans la capitale de Poutine, du côté de la gauche, on s'agace.

Plus de «Suisse»

Un journaliste occidental perdu au milieu de la Mère Patrie, la Russie, pour ses reportages: après Tintin au Pays des Soviets, voici Roger Köppel au pays de Poutine.

Le rédacteur en chef de l'hebdomadaire alémanique Weltwoche se trouve depuis plusieurs jours à Moscou. Un voyage qu'il documente allègrement sur Twitter et dans lequel il raconte ce qui l'entoure: une capitale bien tenue sous tous rapports, un pays qui s'en sort malgré les sanctions, et un «autre regard» sur le conflit russo-ukrainien.

Une réalité loin de celle de la ligne de front et qui pose question, pour un journaliste souvent critiqué pour sa complaisance envers le régime de Poutine et qui semble pouvoir se rendre sans problème à Moscou.

A titre de comparaison, la semaine dernière, un de ses confrères de la NZZ, un peu trop critique du Kremlin, s'est fait menacer par l'ambassade de Russie — en Suisse même.

«Ce n'est pas idéal...»

Contacté par watson, le secrétariat central de l'UDC se borne à indiquer que le parti «ne s'exprime pas sur les activités privées de ses représentants élus». Du côté des parlementaires, c'est peu ou prou la même histoire, mais on s'étonne tout de même. Le conseiller aux Etats bernois Werner Salzmann, par exemple, déclare que:

«J'ai été surpris de voir dans la presse qu'il était à Moscou. Et aussi de savoir qu'il était toujours possible de s'y rendre...» Werner Salzmann, conseiller aux Etats (UDC/BE)

Le Bernois relève que c'est bien le journaliste Köppel et non le parlementaire qui se trouve à Moscou. Pour autant:

«Il s'agit d'une affaire privée. Il est journaliste et c'est son droit de faire ce voyage. Mais c'est sûr que dans le contexte actuel, ce n'est pas idéal» Werner Salzmann, conseiller aux Etats (UDC/BE)

D'autres collègues parlementaires n'hésitent pas à le soutenir ouvertement, à l'image du saint-gallois Roland Rino Büchel:

«Je pense que c'est une bonne chose. C'est parfaitement en ordre de vouloir présenter une autre facette de la situation» Roland Rino Büchel, conseiller national (UDC/SG)

Et de compléter:

«La diversité de l'information est souhaitable» Roland Rino Büchel, conseiller national (UDC/SG)

Un Vert qui rit jaune

De l'autre côté du spectre politique, ça chauffe — logiquement — un peu plus. Lundi matin, le conseiller national vert Raphaël Mahaim a poussé un coup de gueule sur Twitter.

Contacté, le Vaudois s'exprime en détail: «Cela fait une année et demi que le Parlement déploie des efforts dans tous les sens, économiquement et diplomatiquement, pour soutenir l'Ukraine et mettre un terme à la barbarie russe. Et voilà qu'un idéologue du premier parti du pays débarque à Moscou...»

«C'est une provocation de la pire espèce. Ça me fâche beaucoup» Raphaël Mahaim, conseiller national (Verts/VD)

Pour le Vert, Roger Köppel met à mal un travail institutionnel ayant demandé des sommes d'argent et d'effort considérables.

«C'est du travail de sape, ni plus ni moins» Raphaël Mahaim, conseiller national (Verts/VD)

Le conseiller national note également le paradoxe entre un élu UDC qui se montre dans la ville de Poutine, et un ministre de l'Economie issu du même parti qui lutte pour faire appliquer les décisions du Parlement:

«Alors que Guy Parmelin essaie de faire appliquer les sanctions, un membre de son parti est à Moscou et assure que l'économie russe se porte comme un charme» Raphaël Mahaim, conseiller national (Verts/VD)

Ce n'est pas plus tendre outre-Sarine. Voici ce que déclare le conseiller national socialiste zurichois Fabien Molina:

«Roger Köppel est un collabo du régime de Poutine. L'histoire suisse lui réserve une place spéciale et honteuse» Fabien Molina, conseiller national (PS/ZH)

Ambiance garantie lors de la prochaine session parlementaire — qui sera d'ailleurs la dernière de Roger Köppel.