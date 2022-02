Avis aux couples, cette app vous permet de noter votre partenaire

Dunaduo, application développée par un Vaudois, vous permet de noter votre partenaire sur différents aspects de votre quotidien. Joyeuse Saint-Valentin!

Dunaduo vous permet de noter votre conjoint sur différents aspects de votre quotidien. Image: Shutterstock

Vous avez toujours rêvé d'attribuer des notes à votre partenaire? Dunaduo, cette application développée par un Vaudois permet aux couples de s'évaluer mutuellement sur les tâches du quotidien, le tout dans l'objectif d'améliorer la relation.

«L'app permet de challenger son partenaire et de l’évaluer comme un taxi Uber. L’un des conjoints peut par exemple demander à l’autre, via l’app, de passer l’aspirateur, puis noter ensuite la qualité du service» Artaches, fondateur, à 20min

Vous avez compris: donnez 5 étoiles à votre partenaire si la vaisselle brille, ou 2 étoiles si la poussière n'a pas été faite!

Tâches ménagères, mais pas que...

En plus des tâches ménagères, il est également possible de noter d'autres thèmes de la vie de tous les jours. Enfants, famille, belle-maman (LE sujet qui fâche), Dunaduo envoie aussi des notifications de rappels sur votre téléphone, au cas où vous oublieriez d'aller chercher le chien chez le toiletteur.

«Un gentil algorithme»

L'algorithme prend en compte la participation de l'un et l'autre en calculant la fréquence d'utilisation de l'appli. «Comme chacun se voit attribuer une note personnelle, l’ordinateur en fait aussi une moyenne. On voit ainsi qui participe des deux le plus au couple», dit-il à 20min. Fini les imposteurs!

Ceci permettrait donc de mesurer la force du couple. «L'intérêt est de s'améliorer et de s'engager via un moyen amusant, sans se prendre trop au sérieux», déclare le créateur de l'application à One FM.

Néanmoins, c'est un «gentil algorithme», souligne le Vaudois. «Il ne vous fera pas passer de 80% à 40% juste parce que vous n’avez pas passé l’aspirateur jeudi dernier». Décidément, cet aspirateur...

Dunaduo est gratuite et disponible uniquement sur l'Appstore pour le moment. (sia)