Suisse

Santé

Les travailleurs sociaux sont en burn out émotionnel



Les travailleurs sociaux sont en burn out émotionnel

Image: Shutterstock

La pandémie a un impact dévastateur sur la santé des personnes travaillant dans le social. En Suisse romande, un professionnel sur deux souffre d'épuisement. Explications.

Le domaine du travail social en Suisse est fortement marqué par la crise du coronavirus. Près d'une personne sur trois (31.3%) fait face à un risque élevé d'épuisement émotionnel,. En Suisse romande, ce chiffre monte à plus d'une personne sur deux (55.6%), selon une étude.

Les statistiques

Près de 80% des travailleurs sociaux interrogés ont malgré tout déclaré être en bonne ou très bonne santé, contre près de 90% en 2017, ce qui représente une dégradation.

En 2020, un quart des professionnels ont déclaré que leur santé s'était détériorée , un phénomène particulièrement fréquent chez les stagiaires.

, un phénomène particulièrement fréquent chez les stagiaires. Près de 30% des personnes interrogées se sont plaintes de faiblesse générale, de manque d'énergie et de fatigue , contre 6.6% en 2017.

, contre 6.6% en 2017. Les autres sortes de plaintes ont augmenté de six à douze points de pourcentage au cours de l'année qui a vu apparaître le coronavirus.

Davantage de ressources

L'organisation AvenirSocial demande donc à la Confédération et aux cantons de mettre davantage de ressources à disposition pour l'exercice du travail social. «Les travailleurs sociaux ont atteint leurs limites. Des charges supplémentaires seraient intenables et doivent être évitées. Il faut davantage de ressources, sous la forme de personnel et de moyens financiers», indique la co-secrétaire générale, Annina Grob.

Les effets du télé-travail et des semi-confinements

Ce sont 3507 personnes qui ont participé entre fin 2020 et début 2021 à l'étude de l'Institut du travail social et de la santé de la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse, sur mandat d'AvenirSocial. Si l'étude livre des résultats «préoccupants», elle indique cependant qu'une grande partie des professionnels maîtrise bien l'évolution au niveau des technologiques numériques et les réorganisations qui en découlent, comme le télétravail.

Pendant le semi-confinement du printemps dernier, 94.7% des établissements de travail social sont restés ouverts, selon l'étude. Et 97% des participants ont respecté les restrictions et les règles d'hygiène. La grande majorité des autres ont justifié leur non-respect des règles par le fait que garder leurs distances n'était pas possible dans le cadre de leurs activités quotidiennes spécifiques.

La fréquence des rendez-vous

Environ la moitié des professionnels ont observé que les patients annulaient de plus en plus souvent leurs rendez-vous, davantage dans le domaine de l'intégration professionnelle, et le moins dans celui de la santé. Toutefois, la demande de services a fortement augmenté depuis le début de la crise sanitaire, le plus fortement dans le domaine de l'aide sociale (+80%) et le moins dans le domaine du handicap (+40%). La raison: avec le coronavirus, les problèmes des bénéficiaires se sont fortement accrus.

L'intensité de la charge de travail varie d'un domaine à l'autre. Selon l'enquête, elle est la plus élevée dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adulte: près d'un quart des professionnels se plaignent d'une charge de travail importante. Ils sont deux fois moins nombreux à se plaindre dans les domaines de l'enfance et de la jeunesse, du conseil en matière de dépendance et de l'insertion professionnelle. (ats)

World of watson: la drague en français ou en schwyzerdütsch Vidéo: watson

Kate et William: dix ans de mariage et de perte de cheveux 1 / 21 Kate et William: dix ans de mariage et de perte de cheveux source: epa / hugo burnand/clarence house / ha

Plus d'articles «Actu» Notre best of des applis météo pour prévoir ses soirées en terrasse Link zum Artikel Le rire le plus célèbre d'internet n'est plus Link zum Artikel L’Equateur dépénalise l'avortement en cas de viol Link zum Artikel Devant le Congrès, Joe Biden vante le retour de l'Amérique Link zum Artikel

Plus d'articles «Actu» Notre best of des applis météo pour prévoir ses soirées en terrasse Link zum Artikel Le rire le plus célèbre d'internet n'est plus Link zum Artikel L’Equateur dépénalise l'avortement en cas de viol Link zum Artikel Devant le Congrès, Joe Biden vante le retour de l'Amérique Link zum Artikel