Image: Shutterstock

Le gingembre est-il le remède miracle contre le rhume? Attention aux pièges

Si les petits flacons vendus au supermarché sont en rupture de stock, les shots de gingembre faits maison sont tout aussi efficaces contre les rhumes.

Anja Stampfli / ch media

Covid-19, grippe ou virus RS: ces infections clouent encore beaucoup de Suisses au lit. Heureusement, une petite fiole qui s'achète supermarché conquiert le pays: les shots de gingembre, censés renforcer le système immunitaire, voire même raccourcir un rhume de quelques jours. Mais que valent vraiment ces jus épicés?

Des promesses réellement tenues?

C'est surtout chez les adolescents et les jeunes adultes que le nom de Ginger-Shot («shot de gingembre») est connu. Dans tous les supermarchés et presque toutes les stations-service, les petits flacons, également appelés shots, sont souvent en rupture de stock pendant des mois.

Ils s'appellent power shot de gingembre et curcuma, shot d'immunité, de vitamine D ou de kombucha, curcuma et gingembre. Mais ces boissons tendance tiennent-elles réellement leurs promesses?

Le petit shot de gingembre Sluups (60ml) de la Coop coûte 2,80 francs et présente une teneur en sucre aussi élevée que le jus d'orange, avec 7,6 grammes pour 100ml. En revanche, la teneur en gingembre est relativement faible, avec une moyenne de 5 à 30% maximum par shot. Le reste est du jus de fruit. Mélangé à de l'alcool cependant, le shot devient un véritable succès.

Le médecin nutritionniste Claudio Lorenzet explique cette tendance de la manière suivante:

«Cette boisson vient des États-Unis. Un shot se boit rapidement avec des amis ou en groupe après le travail ou le week-end»

Selon lui, on a l'impression de faire quelque chose de bon pour sa santé, car le gingembre a un effet anti-inflammatoire. Le gingembre favorise également la digestion et a un effet antioxydant, il agit donc contre les radicaux nocifs qui peuvent provoquer des dommages ou des modifications cellulaires dans le corps humain.

La forte demande est sans doute liée au fait que les shots sont souvent mélangés avec de l'alcool comme de l'eau-de-vie, de l'alcool de grain ou de la vodka. Le sucre accélère l'absorption de l'alcool dans le sang. Claudio Lorenzet de Bergdietikon poursuit:

«Une consommation élevée de sucre et d'alcool n'est pas bénéfique pour la santé, mais elle est acceptable en petites quantités»

Comment préparer soi-même ses shots?

Si l'on veut vraiment faire quelque chose contre le rhume, il vaut mieux préparer soi-même un shot de gingembre, sans sucre et contenant 100% de gingembre. Grâce à ses substances piquantes, les gingérols, le gingembre aide également à lutter contre les maux de tête liés à la migraine, les nausées et les vomissements.

Claudio Lorenzet fait référence à des études asiatiques qui ont examiné et prouvé l'effet du gingembre sur les refroidissements. Il faut toutefois tenir compte du fait qu'il existe différentes sortes de gingembre: le Sheng Jiang est le gingembre frais, particulièrement efficace en cas de rhume. Le Gan Jiang est le gingembre sec, qui a un effet plus chaud que le gingembre frais. Il renforce et réchauffe le système central et est censé agir surtout contre la diarrhée.

On peut préparer soi-même un shot de gingembre avec 100 grammes de gingembre et un morceau de curcuma de la taille d'un pouce, que l'on réduit en purée dans 4dl d'eau chaude. Ajoutez ensuite le jus d'un citron, laissez infuser pendant 15 minutes, filtrez et buvez frais.

Traduit de l'allemand par Nicolas Varin.