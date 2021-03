Le Parlement ne veut pas rembourser la contraception des jeunes

Une proposition du député Mathias Reynard visant à ce que tous les moyens de contraception soient remboursés jusqu'à 25 ans a été enterrée.



Les élus ont tranché mercredi: ils ne permettront pas aux jeunes de se faire rembourser leurs moyens de contraception. Le Conseil national traitait, ce matin, une proposition de Mathias Reynard. Le socialiste valaisan réclamait que soient intégralement remboursés, jusqu'à 25 ans, tous les moyens de contraception, ainsi que des consultations et examens gynécologiques.

La Chambre du peuple a suivi, en ce sens, l'avis du Conseil fédéral, transmis par Alain Berset, ministre de la Santé. Le gouvernement estimait: