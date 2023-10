Voici les gens qui doivent se vacciner contre le Covid selon l'OFSP

L'OFSP recommande la vaccination contre la grippe et le Covid-19 pour les personnes à risque.

Dans sa campagne de vaccination d'automne, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) recommande aux personnes vulnérables de se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19. Elles présentent un risque accru de développer une forme grave du coronavirus, et leur protection immunitaire est la plus susceptible de diminuer.

L’OFSP lance sa campagne destinée spécifiquement aux personnes de 65 ans et plus ainsi qu’à celles atteintes de maladies préexistantes. Depuis lundi, elle est diffusée dans des magazines, des écrans et en ligne.

Presque toutes les personnes en Suisse ont déjà été en contact avec le coronavirus et leur système immunitaire a été confronté au virus. Chez les personnes sans facteur de risque, les variants actuels du virus ne déclenchent généralement que des formes bénignes de la maladie.

Les personnes vulnérables sont bien plus exposées, rappelle l'OFSP. La vaccination renforce la protection contre une évolution grave de la maladie et ses complications pendant plusieurs mois. (ats)