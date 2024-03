L'entrepreneur Tobias Reichmuth veut vivre 120 ans «en bonne santé». Image: watson

Ce millionnaire suisse veut vous faire vivre «jusqu'à 120 ans»

Tobias Reichmuth fait partie des 300 Suisses les plus riches. Il se concentre désormais sur le marché de la longévité, qui se chiffre en milliards, et s'engage pour que tout le monde travaille plus longtemps.

La réalité, c'est que les riches vivent jusqu'à dix ans de plus que les pauvres. La fiction, c'est que certaines productions hollywoodiennes poussent le bouchon si loin que la durée de vie est considérée comme la valeur la plus importante de l'avenir.

Dans «Time out» (2011), les gens négocient des années de vie. La classe supérieure peut vivre plusieurs milliers d'années, les plus pauvres n'ont plus que quelques heures ou minutes. Et dans «Paradise» (2023), les pauvres vendent leurs années de vie aux riches, qui peuvent ainsi acheter de nombreuses années supplémentaires en bonne santé.

Ce ne sont que des films de science-fiction, mais dans le monde réel aussi, de nombreuses recherches sont menées dans cette direction. Longevity, en français longévité, est le nom du marché de plusieurs milliards de dollars dans lequel les super-riches investissent dans le monde entier. En Suisse, le commerce de la longévité est en pleine expansion. L'un de ses plus grands défenseurs dans notre pays est le multimillionnaire bâlois Tobias Reichmuth:

«Mon objectif est de vivre jusqu'à 120 ans»

Pionnier suisse de la longévité

Nous avons rencontré Tobias Reichmuth au siège de son entreprise, à Zoug. Au volant de sa Tesla, il vient d'arriver de Saint-Moritz, où il se fait actuellement construire une maison. Notre interlocuteur est connu pour être l'un des 300 Suisses les plus riches. Il a fait sa fortune, estimée à 150 millions de francs, en tant que fondateur et cofondateur de diverses entreprises.

Entre autres de Crypto Finance, un gestionnaire d'actifs pour des fonds de crypto-actifs qu'il a vendu à la bourse allemande en 2021. Mais aussi en tant que fondateur de Susi Partners AG, un gestionnaire de fonds qui gère des capitaux institutionnels d'une valeur d'environ deux milliards de francs, investis dans des infrastructures énergétiques durables.

Jusqu'à présent, son dernier projet, dont il espère qu'il deviendra «The Next Big Thing», a moins attiré l'attention: la longévité. Tobias Reichmuth a ainsi de nombreux projets en Suisse. Il investit beaucoup de temps et d'argent pour établir ses cinq propres start-ups dans ce domaine et il souhaite également faire de notre pays une «Longevity Valley» internationale, sur le modèle de la «Crypto Valley». Chaque année, en septembre, les figures les plus éminentes de la bulle de la longévité se réunissent déjà à Gstaad pour présenter leurs produits à des investisseurs internationaux. L'événement a été fondé, entre autres, par Tobias Reichmuth. Mais d'où vient cet intérêt?

Un marché de la longévité qui pèse des milliards Le marché de la longévité est en plein essor dans le monde entier — en particulier aux États-Unis. Le cofondateur de Google, Larry Page, a lancé l'entreprise Calico Life Sciences LLC, qui mène depuis 2013 des recherches sur l'allongement de la durée de vie — à l'aide de la reprogrammation de cellules. Depuis 2022, l'entreprise Altos Labs de la Silicon Valley mène également des recherches sur le rajeunissement des cellules par reprogrammation.



L'un des bailleurs de fonds les plus connus est Jeff Bezos. On s'attend à ce que les investissements dans le domaine de la longévité soient multipliés par 15 au cours des deux prochaines années, passant de 40 milliards de dollars par an à 600 milliards de dollars. calcalistech.com/profil.at

Pourquoi il ne veut pas vieillir

«Vieillir n'est pas un mal inéluctable, c'est une maladie. Et on peut faire quelque chose contre les maladies», confie Tobias Reichmuth. Son objectif? Arrêter le vieillissement, ou du moins essayer.

«Selon mon passeport, j'ai 45 ans, mais mon corps a biologiquement 38 ans et dans ma tête, j'ai 30 ans» Tobias Reichmuth

Il serait en train de rajeunir son corps jusqu'à 35 ans — sans aucune intervention chirurgicale.

Pour lui, il s'agit de «prolonger ses années de vie en bonne santé». Car «la maladie du vieillissement entraîne d'autres maladies symptomatiques comme le cancer, la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer». C'est ce qu'il veut éviter. Le millionnaire croit au progrès scientifique:

«Les chercheurs ont découvert que nous vieillissons parce que quelque chose ne va pas avec la division cellulaire. Chaque jour, nos cellules se divisent des millions de fois. Si elles se copiaient parfaitement, nous ne vieillirions pas, nous n'aurions pas de rides et pas de maladies liées à l'âge».

Selon lui, la reprogrammation du rajeunissement des cellules permettra un jour de résoudre ce «problème». Tobias Reichmuth en est convaincu:

«Nous serons en mesure de ralentir le vieillissement, voire de l'annuler, jusqu'au rajeunissement»

Son objectif est donc de «vivre en bonne santé pendant 120 ans». Et comment compte-t-il y parvenir?

Tobias Reichmuth dans l’émission «Die Höhle der Löwen Schweiz». Image: screenshot 3+

Comment vivre 120 ans

Tobias Reichmuth mise sur un mélange entre un mode de vie sain et de nouveaux compléments alimentaires. C'est aussi son modèle commercial. En juin prochain, sa première clinique, appelée Ayun, ouvrira ses portes, et il espère ensuite créer toute une chaîne.

Les gens pourront notamment y faire des tests génétiques. Sur la base des résultats, une stratégie d'intervention et d'alimentation personnelle est établie avec des médecins et des coachs. Sur place, les personnes pourront également suivre plusieurs thérapies personnalisées, comme une thérapie à la lumière rouge ou une cryothérapie. Selon Tobias Reichmuth, l'objectif est que les clients viennent à la clinique Ayun une fois par semaine.

«Ce sera une sorte de gymnastique de longévité»

Le traitement coûtera entre 190 et 700 francs par mois.

En plus de la thérapie et du suivi médical, le choix des compléments alimentaires est également important. L'incubateur Maximon de Tobias Reichmuth a créé la société Avea à cet effet. Sur son site Internet, on peut par exemple acheter le «Longevity-Bundle», un «complément alimentaire tout-en-un pour la longévité».

«Don't Stop Me Now»: dans le bureau de Tobias Reichmuth à Zoug. Image: watson

Pour environ 200 francs par mois. Tobias Reichmuth vit déjà comme il souhaiterait que ses futurs clients vivent. Il consomme environ 11 pilules par jour. Mais il n'est pas aussi extrême que Bryan Johnson, la sommité la plus connue et la plus controversée dans le domaine de la longévité.

L'Américain a souvent fait la une des journaux. Celui-ci s'est fixé pour objectif de vivre éternellement. Pour cela, il dépense deux millions de dollars par an. Chez lui, chaque jour se ressemble. Il ne mange de la nourriture solide que jusqu'à midi, prend plus de 100 pilules par jour et suit plusieurs thérapies et entraînements quotidiens. Tobias Reichmuth, qui connaît personnellement l'Américain grâce à la conférence de Gstaad, le décrit comme «réfléchi, mais extrême».

Hormis ce style de vie extrême, seuls les 10 000 plus riches du monde pouvaient jusqu'à présent s'offrir des traitements complets de longévité. Les offres de Tobias Reichmuth devraient toutefois être accessibles à un plus grand nombre:

«La longévité n'est pas réservée aux super-riches. Nos prix se situent dans le segment moyen et, à long terme, ce sera encore plus abordable» Tobias Reichmuth

Mais tout ce qui est innovant et nouveau coûte un peu plus cher au début.

Mais l'entrepreneur ne se préoccupe pas seulement du progrès scientifique, il veut aussi gagner de l'argent avec ce projet. «Avec d'autres bailleurs de fonds, nous allons investir 100 millions de francs au cours des quatre prochaines années», confie-t-il. Son objectif n'est toutefois pas de devenir milliardaire, même s'il n'y verrait aucun inconvénient, mais de «permettre aux gens de vivre de nombreuses années supplémentaires en bonne santé». Et que feront-ils de ce temps?

L'avenir des centenaires

Tobias Reichmuth s'engage publiquement en faveur de l'initiative sur les retraites des jeunes libéraux-radicaux, qui sera soumise au vote le 3 mars.

«L'espérance de vie ne cesse d'augmenter. On ne se rend pas service en partant tôt à la retraite. Ceux qui le font courent un grand risque de s'ennuyer ou de se sentir seuls dans leur vieillesse. Cela peut avoir de graves conséquences sur la santé»

Tant que l'on travaille, on reste en forme. Pour lui, il est donc clair qu'il faut «repenser le système». Les gens devraient avoir la possibilité de se réinventer même à un âge avancé.

«L'espérance de vie ne cesse d'augmenter»: Tobias Reichmuth. Image: watson

Le millionnaire a quelques idées à ce sujet. Il propose que les salariés bénéficient tous les dix ans d'une année pendant laquelle ils peuvent se former. En tant que fondateur de start-up ayant fait des études, il est en outre favorable à l'accès aux études pour tous ceux qui le souhaitent mais n'en ont pas les moyens. C'est pourquoi il trouverait intéressant un impôt sur les successions qui taxerait les héritages à 50%:

«Je trouve qu'un impôt sur les successions élevé est une bonne chose s'il est affecté à un but précis» Tobias Reichmuth

«C'est-à-dire s'il est investi exclusivement dans la formation et le financement des start-ups et s'il peut être payé sur une plus longue période afin d'éviter de détruire des entreprises familiales». Selon Reichmuth, les bons entrepreneurs peuvent payer l'impôt grâce à leur activité commerciale pendant environ dix ans.

«Sinon, il vaut mieux qu'ils remettent leur entreprise entre des mains plus compétentes. On pourrait ainsi promouvoir l'égalité des chances, l'innovation et la place économique suisse».

Tobias Reichmuth est riche et convaincu de ses visions. Si tout se passe comme il le souhaite, il aura tout le temps de les mettre en pratique. Sauf si l'avenir lui met des bâtons dans les roues, comme le dit le film «Time out»:​

«L'esprit peut être usé, même si le corps ne l'est pas»

Traduit et adapté par Noëline Flippe