Vaccination: 5 cas de rougeole à Genève

Les personnes contact identifiées seront informées. Il est nécessaire de vérifier rapidement si elles sont protégées. Si tel n'est pas le cas, il est possible et fortement recommandé de se faire vacciner dans les trois jours après l'exposition. La rougeole est une maladie extrêmement contagieuse . Le virus peut rester dans l'air jusqu'à deux heures après le passage de la personne malade.

Une flambée de rougeole a lieu à Genève: cinq cas et plus de 340 personnes contact ont été identifiés depuis mercredi dans le canton. Le Service du médecin cantonal rappelle l'importance de la vaccination avec deux doses contre cette maladie qui peut provoquer de graves complications.

Ce canton est le plus nul de Romandie en anglais

Le niveau d'anglais des Suisses continue de baisser, selon un rapport. La situation serait particulièrement préoccupante en Romandie. Voici le classement.

«I can english understand, mais je préfère répondre en français»: cette phrase désormais célèbre de Guy Parmelin a valu au futur conseiller fédéral de nombreuses railleries sur les réseaux sociaux et dans la presse, en 2015. Sept ans plus tard, force est de constater qu'elle peut s'appliquer à la plupart de la population helvétique. Du moins, si l'on en croit le dernier classement mondial du niveau d'anglais diffusé par Education First (EF) ce mercredi. Ses conclusions: les Suisses sont nuls en anglais, et les Romands encore plus.