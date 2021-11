Vaccins, infections, travail: l'impact du Covid sur les médecins en 5 points

Quel est le taux d'immunisation des médecins suisses? Comment le Covid a modifié leur charge de travail? Que pensent-ils du vaccin? Une étude diffusée lundi permet d'y voir plus clair.

Plus de neuf médecins sur dix sont immunisés

Ils sont 91% à avoir affirmé entre juin et juillet être déjà vaccinés et 4% d'entre eux comptaient le faire prochainement, a indiqué lundi la Fédération des médecins suisses (FMH).

Le taux de vaccination dans la branche médicale est donc bien plus élevé que la moyenne nationale, qui s'élève actuellement à 63,7%.

15% ont été infectés

Les médecins étant particulièrement exposés au virus, leur taux d'infection reste élevé. Alors qu'il atteignait 8% chez la population totale sur la période entre février et juillet, il s'élevait à 15% chez les médecins, soit près du double.

Ces résultats doivent toutefois être pondérés, le dépistage étant beaucoup plus fréquent dans le corps médical, précise l'étude.

Plus de huit médecins sur dix font confiance au vaccin

Malgré un nombre de cas Covid plus élevé dans la branche, la majorité des médecins reste convaincue que seule la vaccination contre le coronavirus permettra de maîtriser la pandémie. Ils sont 88% à le penser en soins aigus et 80% chez les médecins exerçant en cabinet médical.

60% souffrent souvent de stress

La pandémie a également eu des conséquences sur leurs conditions de travail. Pas moins de 37% des médecins en soins aigus, contre 23% l'année dernière, ont estimé que les deuxième et troisième vagues ont fortement accentué leur charge de travail. Et seulement 63% disaient pouvoir accomplir leurs tâches quotidiennes correctement, contre 71% en 2020.

Quant à l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, 45% des médecins en soins aigus le jugent maintenu, tandis que 60% d'entre eux ont indiqué souffrir souvent de stress. On retrouve ce même taux chez les médecins hospitaliers en psychiatrie et il passe à 50% chez les médecins en réadaptation.

Qualité des soins bonne

Malgré cette charge de travail supplémentaire, une majorité des médecins ont jugé la qualité des soins très bonne ou bonne dans leur environnement professionnel. Chez les psychiatres, toutefois, plus que 66% contre 88% en 2020 sont de cet avis. Cette baisse pourrait s'expliquer par une hausse de besoins dans ce domaine durant les deuxième et troisième vagues, selon la FMH. (ats/asi)