Le cancer tue de plus en plus en Suisse

Ces dernières années, la pandémie nous a fait prendre conscience de l'importance de la santé. Outre le Covid, il existe d'autres maladies menaçantes. En Suisse, une maladie en particulier met de nombreuses vies en danger: le cancer. Voici un aperçu de la situation.

Trop de soleil, de cigarettes, de Big Mac, de tatouages, trop de ceci, pas assez de cela: nous connaissons tous les mises en garde contre les substances cancérigènes. Cela donne presque l'impression que tout présente un risque, et nous ne prenons pas toujours au sérieux ces avertissements.

Pourtant, chaque année, de nouvelles personnes sont atteintes d'un cancer et, dans le pire des cas, en meurent. En 2022, le cancer était la deuxième cause de décès en Suisse après les maladies cardiovasculaires. Selon l'Office fédéral de la statistique, environ 17 220 personnes sont mortes d'un cancer l'année dernière, dont 7910 femmes et 9310 hommes. L'âge moyen est de 75 ans.

«Plus d'une personne sur cinq est atteinte d'un cancer avant l'âge de 70 ans» Office fédéral de la statistique

Mais tous les cancers ne sont pas pareils. Il existe plus de 300 types de cancer connus. Peu d'entre eux sont héréditaires et beaucoup se développent au cours de la vie. Voici quelques données à ce sujet.

Qu'est-ce que le cancer?

Le cancer est l'une des causes les plus fréquentes de mortalité prématurée. Une personne sur seize est hospitalisée au cours de sa vie à la suite d'un cancer. Mais qu'est-ce que le cancer exactement?

La Ligue suisse contre le cancer définit la maladie comme suit:

«Cancer» est un terme générique qui désigne différentes maladies ayant des caractéristiques communes. Ces maladies sont dues à des modifications du patrimoine génétique des cellules.

Pour être plus précis, chaque cellule contient des gènes. Ceux-ci indiquent aux cellules si elles doivent croître, travailler ou se diviser. Parfois, quelque chose se passe mal dans des cellules, et celles-ci se mettent à croître et à se diviser de manière incontrôlée. Il peut alors se former des nodules, également appelés tumeurs.

Il existe des tumeurs bénignes et des tumeurs malignes. La différence réside dans le fait que les tumeurs bénignes restent à un endroit précis du corps et ne se propagent pas, contrairement aux tumeurs malignes. Les cellules cancéreuses peuvent se propager dans le corps et former des nodules partout. Ces derniers sont alors appelés métastases et peuvent mettre la vie du malade en danger.

Cellules cancéreuses. Image: Shutterstock

Les cancers les plus fréquents en 2022

Selon l'Office fédéral de la statistique, le cancer du poumon est la maladie cancéreuse responsable du plus grand nombre de décès en Suisse. En 2022, environ 3319 personnes ont perdu la vie en raison d'un cancer du poumon. Celui-ci a entraîné la mort de 18,1% des femmes et 20,3% des hommes décédés d'un cancer.



En outre, le cancer du sein est la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes (17,2%). En 2022, 1357 femmes en sont mortes, et on compte environ 6550 nouveaux cas par an.



Chez les hommes, la deuxième cause de mortalité liée au cancer est le cancer de la prostate (14,5%). En moyenne, environ 7100 hommes développent un cancer de la prostate chaque année en Suisse. En 2022, 1400 hommes en sont morts.

Le cancer du côlon arrive en quatrième position des cancers qui entraînent le plus de décès. Chaque année, environ 1000 personnes en meurent – 1076 l'année dernière. On compte environ 4500 nouveaux cas par an.

Evolution au fil des ans

L'Office fédéral de la statistique a actualisé cette semaine les chiffres relatifs à l'incidence (nouveaux cas) et à la mortalité due au cancer en Suisse. Ces données montrent l'évolution des cancers en Suisse au fil des ans.



Si l'on compare les chiffres entre 2016 et 2020, on constate que le nombre de personnes atteintes d'un cancer de la prostate est particulièrement élevé – environ 7353 personnes par an en moyenne. Malgré ce taux, le nombre de décès est proportionnellement bien plus faible. Cela s'explique par le fait qu'il existe désormais de bonnes chances de guérison pour ce type de cancer. Néanmoins, 1356 personnes en meurent en moyenne chaque année. En comparaison avec d'autres types de cancer, c'est beaucoup.

Le nombre de nouveaux cas de cancer du sein est également très élevé. Environ 6542 personnes en sont atteintes chaque année, et le taux de mortalité est de 1385 décès par an.

Les chances de survie au cancer du poumon sont très faibles par rapport aux autres maladies cancéreuses. Chaque année, environ 4880 nouvelles personnes en sont atteintes et 3264 personnes en meurent. Les chiffres confirment donc une fois de plus que le cancer du poumon est le plus meurtrier de tous les cancers.

La comparaison annuelle des nouveaux cas de cancer et des décès entre 1991 et 2020 montre que le nombre de cancers a augmenté ces dernières années. Par rapport à la période 1991-1995, environ 983 personnes de plus sont décédées chaque année d'un cancer entre 2016 et 2020. Les chiffres des nouveaux cas sont encore plus frappants: de 2016 à 2020, il y a eu environ 16 589 nouveaux cas annuels de plus qu'entre 1991 et 1995.

