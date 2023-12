4114 personnes sont mortes des suites du Covid en Suisse l'an dernier. Image: KEYSTONE

Le Covid n'est plus parmi les trois premières causes de mort en Suisse

C'est ce qui ressort de derniers chiffres relatifs à 2022. L'année dernière, un décès sur deux était lié à une maladie cardiovasculaire ou un cancer.

Plus de «Suisse»

En 2022, 74 425 personnes sont décédées parmi la population résidant en Suisse. Les maladies cardiovasculaires sont la cause la plus importante des décès (27,5%), devant le cancer (23,1%).

Comme c'était déjà le cas avant la pandémie de Covid-19, la démence a pris la troisième position, responsable de 8,8% des décès, indique lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué. Les maladies respiratoires prennent la quatrième position (6,1% des décès), suivies du Covid-19 (5,5%).

Moins de victimes dues au Covid

Le Covid-19 ne fait ainsi plus partie des trois causes de décès principales. Le nombre de personnes mortes des suites de cette maladie a diminué par rapport à 2021. Ils étaient 4114 en 2022, dont 2207 hommes (53,6%) et 1907 femmes (46,4%). Leur âge moyen était, respectivement, de 82 et 85 ans.

Toujours concernant le Covid, le taux de mortalité standardisé était de 28 pour 100 000 chez les hommes et de 16 pour 100 000 pour les femmes. Par rapport à l'année précédente, le taux standardisé a diminué de 34,1% (- 949 décès) chez les hommes et de 33,6% (- 894 décès) chez les femmes.

L'an dernier, le taux de mortalité standardisé pour les hommes était de 504 pour 100 000 personnes, avec une moyenne d'âge de 77 ans. Chez les femmes, le taux de mortalité atteint 352 pour 100 000 personnes, avec une moyenne d'âge de 83 ans. (ats)